0553 313 94 23

Macaristan ve Litvanya heyetinden Çorum Belediyesi’ne ziyaret

Avrupa Birliği (AB) üyeliği süreci projeleri kapsamında yapılan “Akıllı Şehir İçin Yol Haritası” projesinin açılış töreni için Çorum’a gelen Projenin AB üyesi ortakları Macaristan’ın Szarvas Belediye Başkanı Mihly Babk ve Litvanya Telsiai Belediye heyeti Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti.

07 Mart 2019 Perşembe 19:10
Macaristan ve Litvanya heyetinden Çorum Belediyesi’ne ziyaret

Avrupa Birliği (AB) üyeliği süreci projeleri kapsamında yapılan “Akıllı Şehir İçin Yol Haritası” projesinin açılış töreni için Çorum’a gelen Projenin AB üyesi ortakları Macaristan’ın Szarvas Belediye Başkanı Mihly Babk ve Litvanya Telsiai Belediye heyeti Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti.


AB üyeliği sürecinde bulunan ülkelerde değişim ve dönüşümün hızlandırılması ve sürdürülebilir yapılar oluşturması amacıyla yapılan “Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı” kapsamında hazırlanan “Akıllı Şehir İçin Yol Haritası” projesinin açılış programı için Çorum’a gelen AB Üyesi proje ortakları Litvanya ve Macaristan heyeti açılış öncesinde Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti.


Belediyelerin şehirlerin yönetilmesi işini yapmalarından ziyade globalleşen dünyada farklı belediyelerle iş birliği yapması gerektiğini ifade den Belediye Başkanı Zeki Gül, “Kültürel etkileşim, bilgi ve tecrübelerin paylaşımı konusunda bu tür ortak projeleri destekliyorum. Çorum Belediyesi olarak Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimizi inşa ederken Almanya’ya yaptığımız bir ziyaretin bize bu konuda çok faydası oldu. Değerli misafirlerimize şehrimize hoş geldiniz diyorum. Cumhurbaşkanımızın Gönül Belediyeciliği direktifleri ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


AB üyesi olmalarının doğurduğu fırsat ile bugün Türkiye’de ve Çorum’da olduklarının altını çizen Macaristan Szarvas Belediye Başkanı Mihaly Babak, böyle bir ziyarettin her iki taraf için de bilgi ve beceri birikimlerinin paylaşılması adına çok önemli olduğunu vurguladı. Babak, “Bir ülkeye gittiğimizde çok fazla şey öğreniyoruz ve görüyoruz. Bu bize daha fazla iş birliği ve yeni ticaret fırsatları oluşturuyor. Ülke politikamız gereği de sosyal ve kültürel iş birliği yapabileceğimiz bu tür ziyaretleri önemsiyoruz” şeklinde konuştu.


Macaristan ve Litvanya heyeti Belediye Başkanı Zeki Gül’e hediye takdiminde bulundu. Belediye Başkanı Gül’de misafirlere Çorum’u hatırlatacak Hitit güneşi hediye etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 19:10
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Olayı Beşiktaş macerası sonrası patladı!
    1. Olayı Beşiktaş macerası sonrası patladı!
    2. Uyuşturucu satıcısı, 3 ay süren takip..
    3. Kırşehir’de ‘Çocuklarda Teknoloji..
    4. AK Parti'nin Siirt mitingi
    5. Azerbaycan'dan kritik Türkiye kararı!..
    6. AK Parti'nin Siirt mitingi
    7. "Ülkemiz üzerinde hesabı olanlar var"
    8. Şahin Berber ve kuaför esnafı ile bir..
    9. ‘Engelliler için Engelsiz Teknoloji’..
    10. Maltepeli kadınlardan 8 Mart’a özel..
    11. Binali Yıldırım, Fenerbahçe Spor..
    12. Bakan Kasapoğlu’ndan taziye ziyareti
    13. Harran’da beton yol atağı
    14. Dışişleri Bakanlığı, Kabil’deki terör..
    15. Kulalı şehit uzman çavuşu binler..
    16. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Avusturya..
    17. Vali Pekmez’in 8 Mart Dünya Kadınlar..
    18. Venezuela ‘casus’ dediği ABD’li..
    19. Malazgirt’te Yeşilay Haftası..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt’te
    21. Otomobil evin duvarına çarptı: 1 yaralı
    22. Macaristan ve Litvanya heyetinden..
    23. YSK sandık görevlisi sorgulama, 2019..
    24. Otomobil çarpınca havalanıp, park..
    25. Mezarlıktan gelen sesin nedeni şoke etti
    26. Teröristlerin yaktığı cami ibadete..
    27. Binali Yıldırım, Fenerbahçe'yi ziyaret..
    28. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    29. Spor Toto Teşkilatı, Türkiye Boks..
    30. Eski Yargıtay üyesinin yargılandığı dava
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı