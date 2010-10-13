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Macaristan, kızıl çamurudurduracak set duvar ördü

Macaristan’ın Ajka kentinde çevre felaketine yol açan alüminyum fabrikasından sızan kimyasal kızıl çamuru durdurmak için örülen 620 metre uzunluğunda ve 2,75 metre yüksekliğindeki set duvar dün sabah tamamlandı

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
Macaristan, kızıl çamurudurduracak set duvar ördü

Alüminyum fabrikasının içinde yaklaşık 1 milyon metreküp kimyasal kızıl çamurun bulunduğu deponun kuzey duvarında oluşan yarıklar, çamurun yeniden bölgeye yayılma riskini gündeme getirmiş, bunun üzerine, setin önüne bir başka duvar çekmek için üç gün önce çalışma başlatılmıştı. Fabrikanın yarıklarla kaplı bu duvarının yıkılması halinde bile büyük bir tehdit oluşturmadığını belirten Macar yetkililer, boşaltılan Kolontar köyü halkının cuma gününden önce evlerine dönemeyeceğini bildirdi. Yetkililer, bölgedeki zararın giderilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü de kaydetti. Macaristan’da 4 Ekim’de alüminyum fabrikasının depolarında bulunan 1 milyon metreküp kimyasal zehirli kızıl çamurun bölgeye yayılması sonucu 8 kişi ölmüş, yaklaşık 200 kişi yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:55
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