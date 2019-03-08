Macaristan ile EPP arasındaki kriz devam ediyor

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, iktidardaki partisi Macar Yurttaş Birliğinin (Fidesz), son dönemde kriz yaşadığı Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Avrupa Halk Partisinden (EPP) ayrılabileceğini açıkladı.

Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, son dönemde gerilen Fidesz-EPP ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Orban, EPP'de göçmen taraftarlarının Fidesz'e saldırdığını ve söz konusu güçlerin EPP'yi göçmen taraftarı uluslararası kuruma dönüştürmeye çalıştığını iddia etti.

EPP'de bazı partilerin sığınmacıları Avrupa'ya taşıyarak Avrupa'yı çok kültürlü yapıya dönüştürmek istediğini ileri süren Orban, Fidesz'in de aralarında bulunduğu diğer partilerin ise Hristiyan kültürünü ve sınırları koruyup göçmen istemediğini savundu.

Fidesz ile EPP arasındaki krizle ilgili Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve EPP'nin AB Komisyonu Başkan adayı Manfred Weber ile görüştüğünü kaydeden Orban, ''Birçok seçeneğimiz var. EPP'de kalmak ya da ayrılmak konusunda Fidesz karar verecek.'' diye konuştu.

Kendisinin EPP'nin dönüştürülmesi taraftarı olduğunu, EPP'de göçmen karşıtı partilerin de yer alabilmesi gerektiğini savunan Orban, partisinin EPP'den atılması halinde ileriye yönelik alternatifler konusunda ilk olarak EPP üyesi olmayan Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) ile görüşeceğini ifade etti.

Bugüne kadar 9 ülkeden 12 EPP üyesi parti, Orban'ın partisi Fidesz'in gruptan atılması için imza verdi. EPP'nin 20 Mart'ta düzenlenecek oturumunda Fidesz hakkında karar verilmesi bekleniyor.