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Macaristan ile EPP arasındaki kriz çözülemedi

EPP AB Komisyonu Başkan adayı Manfred Weber: - ''Orban ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik ama tüm problemleri çözemedik''

12 Mart 2019 Salı 21:48
Macaristan ile EPP arasındaki kriz çözülemedi

BUDAPEŞTE (AA) - Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) AB Komisyonu Başkan adayı Manfred Weber, Macaristan iktidar partisi Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve EPP arasındaki problemlerin çözülemediğini söyledi.

Weber, Fidesz ile EPP arasında son dönemde yaşanan krizi görüşmek için Budapeşte'de, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştükten sonrası basın toplantısı düzenledi.

EPP üyesi Fidesz'in diğer tüm EPP üyesi partiler gibi Avrupa değerlerine saygı göstermesi gerektiğini belirten Weber, ''Orban ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik ama tüm problemleri çözemedik.'' diye konuştu.

Weber, Fidesz'in, Brüksel ve Avrupa Birliği (AB) karşıtı kampanyalara son vermesi gerektiğini ifade ederek, Fidesz'in gelecekte de benzer kampanyalar yapmayacağını garanti etmesi gerektiğini vurguladı.

Eğitim özgürlüğünün Avrupa'nın ana değerlerden birisi olduğunu belirten Weber, Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un finanse ettiği Macaristan'daki Orta Avrupa Üniversitesinin (CEU) gelecekte de eğitim verebilmesinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Weber ayrıca, Başbakan Orban'ın sebep olduğu problemlerden dolayı diğer EPP üyelerinden özür dilemesi gerektiğini kaydetti.

- Fidesz ve EPP arasında "kampanya" krizi

Macaristan hükümetinin, 19 Şubat'ta, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile iş adamı George Soros'un fotoğrafını kullanarak başlattığı göçmen karşıtı kampanya büyük tepkilere neden olmuş ve Fidesz'in Avrupa değerlerine uymaması dolayısıyla EPP'den atılması çağrısı yapılmıştı.

Weber, Fidesz'in EPP üyeliğinin, "Macar hükümetinin Brüksel karşıtı kampanyalara son vermesi, EPP partisi üyelerden özür dilemesi ve Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un finanse ettiği Macaristan'daki Orta Avrupa Üniversitesinin (CEU) kapatılmaması" şartlarına bağlı olduğunu açıklamıştı.

Bugüne kadar 9 ülkeden 13 EPP üyesi parti, Orban'ın partisi Fidesz'in gruptan atılması için imza verdi. EPP'nin 20 Mart'ta düzenlenecek oturumunda Fidesz hakkında karar verilmesi bekleniyor.

Başbakan Orban ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ''Birçok seçeneğimiz var. EPP'de kalmak ya da ayrılmak konusunda Fidesz karar verecek.'' diye konuşmuştu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 21:48
  1. AB Komisyonu Başkan adayı Manfred Weber
  2. Macaristan
  3. Macaristan Başbakanı Viktor Orban

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