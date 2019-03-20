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Macaristan ile EPP arasındaki kriz

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas:- "Fidesz, üyeliğinin askıya alınması halinde hemen EPP'den ayrılacak"

20 Mart 2019 Çarşamba 18:24
Macaristan ile EPP arasındaki kriz

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, iktidar partisi Macar Yurttaş Birliğinin (Fidesz), Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Avrupa Halk Partisi (EPP) üyeliğinin askıya alınması halinde EPP'den hemen ayrılacağını açıkladı.

Bakan Gulyas, Macar Haber Ajansı'na (MTI), 9 ülkeden 13 EPP üyesi partinin Fidesz'in Avrupa değerlerine uymadığını öne sürerek EPP'den atılmasını talep etmesi üzerine, bugün yapılacak olan oylamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gulyas, Fidesz'in EPP üyeliğinin devamı için bugünkü oylamada atılmama kararının yeterli olmadığını, aynı zamanda üyeliğinin de askıya alınmaması gerektiğini söyledi.

Partisinin Hristiyan Avrupa'yı korumayı en önemli siyasi hedef olarak gördüğünü öne süren Gulyas, ''Fidesz, üyeliğinin askıya alınması halinde hemen EPP'den ayrılacak.'' diye konuştu.

- Fidesz ve EPP arasında "kampanya" krizi

Macaristan hükümetinin, 19 Şubat'ta, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile iş adamı George Soros'un fotoğrafını kullanarak başlattığı göçmen karşıtı kampanya büyük tepkilere neden olmuş ve Fidesz'in Avrupa değerlerine uymaması dolayısıyla EPP'den atılması çağrısı yapılmıştı.

EPP'nin AB Komisyonu Başkan adayı Manfred Weber, Fidesz'in EPP üyeliğinin, "Macar hükümetinin Brüksel karşıtı kampanyalara son vermesi, EPP partisi üyelerden özür dilemesi ve Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un finanse ettiği Macaristan'daki Orta Avrupa Üniversitesinin (CEU) kapatılmaması" şartlarına bağlı olduğunu açıklamıştı.

Bugüne kadar 9 ülkeden 13 EPP üyesi parti, Orban'ın partisi Fidesz'in gruptan atılması için imza verdi. EPP'nin bugün düzenlenecek oturumunda Fidesz hakkında karar verilmesi bekleniyor.

Başbakan Orban ise önceki günlerde yaptığı açıklamada, ''Birçok seçeneğimiz var. EPP'de kalmak ya da ayrılmak konusunda Fidesz karar verecek.'' ifadesini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 18:24
  1. Macaristan
  2. Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas

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