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MacaristanBüyükelçisi Viktor Matis Kayseri OSB’ni Ziyaret Etti

Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ve beraberindeki heyet, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ı ziyaret etti.

23 Temmuz 2019 Salı 16:51
MacaristanBüyükelçisi Viktor Matis Kayseri OSB’ni Ziyaret Etti

Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ve beraberindeki heyet, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ı ziyaret etti.


Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Kayseri’nin hızla gelişenmuazzam bir sanayi ve ticaret şehri olduğunu ifade etti. Sanayi ve ticaret şehri olarak bilinen Kayseri’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu, Türkiye ile Macaristan arasındakimevcut ticarethacminin 3milyar dolar civarında olduğunu, ekonomik ve ticari alanlarda çok büyükpotansiyele sahip olan iki ülkeilişkilerinindaha da geliştirilmesinin çok yerinde olacağını, eğitim, turizm, otomotiv ve kültürelalanlara daağırlık verilmesinin faydalı olacağını belirtti.


Başkan Nursaçan, heyeti ilimizde görmekten memnuniyet duyduklarını, Macaristan’la geçmişe dayanan güçlü tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğunu, dost ve kardeş her iki ülke arasında devam edegelen sınai, ticari, sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetleri konusunda ikili işbirliklerinin gün geçtikçe artmakta olduğunu, yatırım ve ticari ilişkilerin henüz beklenen düzeyde olmadığını, ancak bu konuda ileride gelişmelerin yaşanabileceğini belirtti. Heyete Kayseri OSB’nin hizmetlerini tanıtıcı sunum yapıldı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:51
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