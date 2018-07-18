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Macaristan Birleşmiş Milletler'inin göçmen paktından çekiliyor

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ülkesinin, Birleşmiş Milletler'in göçü küresel çapta düzenlemeyi amaçlayan süreçten çekilme kararı aldığını açıkladı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 18:50
Macaristan Birleşmiş Milletler'inin göçmen paktından çekiliyor

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler'in (BM) göçü küresel çapta düzenlemeyi amaçlayan sürecinin, Macaristan'ın güvenlik çıkarlarına aykırı olduğunu savundu.

Ülkesinin bu süreçten çekilme kararı aldığını belirten Szijjarto, BM'nin göçmen paktının olağanüstü derecede tehlikeli, aşırıcı, ön yargılı ve göçe teşvik edici olduğunu öne sürdü.

Szijjarto, "Bizim için en önemli konu Macaristan ve Macarların güvenliği. Bu doküman ülkenin güvenlik çıkarlarına aykırı. Macar hükümetine göre BM'nin küresel göç paketi sağduyuya ve Avrupa'nın güvenliğinin tekrar sağlanması niyetine ters" dedi.

Macaristan Fas'ın Marakeş kentinde aralıkta düzenlenecek olan ve paktın kabul edilmesinin beklendiği bakanlar düzeyindeki zirveye katılmayacağına da belirten Szijjarto, söz konusu metnin BM Genel Kurulunda oylamaya sunulması halinde ise ülkesinin "hayır" oyu kullanacağını söyledi.

BM üyesi ülkelerin büyük kısmının geçen hafta üzerinde anlaştığını duyurduğu pakt, küresel çapta göçmenlerin güvenliğini sağlamayı ve insan kaçakçılığını önlemeyi amaçlıyor.

Macaristan'ın daha önce şartlı onay verdiği ve sadece ABD'nin boykot ettiği ve tam adı "Güvenlik için Küresel Sözleşme, Düzenli ve Nizami Göç" olan 34 sayfalık metin, göç konusunda anlaşmaya varılan ilk uluslararası sözleşme olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 18:50
  1. Avrupa
  2. Birleşmiş Milletler
  3. Macaristan

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