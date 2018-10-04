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Macaristan Başkonsolosu Ukrayna'da 'istenmeyen kişi' ilan edildi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Macaristan'ın Berehove Başkonsolosu'nu "istenmeyen kişi" ilan ederek 72 saat içinde ülken çıkmasını istedi.

04 Ekim 2018 Perşembe 14:27
Macaristan Başkonsolosu Ukrayna'da 'istenmeyen kişi' ilan edildi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Macaristan'ın Berehove Başkonsolosu'nu "istenmeyen kişi" ilan ederek 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Macaristan'ın Kiev Büyükelçisi Erno Keskeni'ye verilen notada Macaristan'ın Berehove Başkonsolosu'nun "istenmeyen kişi" ilan edildiği belirtildi.

72 saat içinde terk etmesi istendi

Macar diplomatın yürüttüğü faaliyetlerle, 1963 tarihli Viyana Sözleşmesi'nin 23. maddesinde belirtilen konsolosluk ilişkileriyle ilgili maddeyi ihlal ettiği bildirilen açıklamada, Başkonsolosun 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istendi.

Kiev yönetiminin, Macaristan'ın Ukrayna'ya yönelik dostluk dışı adımlardan sakınmasını beklediğine dikkat çekilen açıklamada, ''Macar kökenli Ukrayna vatandaşlarına iki ülke arasındaki ilişkilerde birleştirici unsur olarak bakıyoruz.'' ifadesi yer aldı.

Macaristan-Ukrayna sınırı yakınlarında bulunan ve Macarların yoğun olarak yaşadığı Ukrayna'nın Berehove kentinde faaliyet gösteren Macaristan Başkonsolosluğunda Macar vatandaşlığı alan kişiler için düzenlenen yemin töreninin gizli kamerayla kaydedilip, 20 Eylül'de sosyal medyada paylaşılması iki ülke arasında krize neden olmuştu.

Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, 1 Ekim'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Macaristan Başkonsolosu'nu sınır dışı etmesi halinde ülkesinin de benzer adımlar atacağını kaydetmişti.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 14:27
  1. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı
  2. Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs

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