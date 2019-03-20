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Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan EPP'ye tepki

Başbakan Orban:- "Son 3 AP seçiminde yüzde 47, 56 ve 52 oy aldık. Böyle bir partinin atılması ya da üyeliğinin askıya alınması söz konusu olmaz. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi durumunda kalkıp gideriz"

20 Mart 2019 Çarşamba 22:51
Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan EPP'ye tepki

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, partisi Macar Yurttaş Birliğinin (Fidesz), Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Avrupa Halk Partisi (EPP) üyeliğinin askıya alınmasına tepki gösterdi.

Brüksel'deki EPP toplantısına katılan Başbakan Orban, düzenlediği basın toplantısında, partisi Fidesz'in EPP üyeliğinin askıya alınması yönündeki önerinin 3'e karşı 190 oyla kabul edilmesini değerlendirdi.

EPP tarafından belirlenen 3 kişilik komitenin raporunu hazırlayıncaya kadar Fidesz'in tek taraflı olarak EPP'deki haklarından vazgeçtiğini belirten Orban, "Son 3 AP seçiminde yüzde 47, 56 ve 52 oy aldık. Böyle bir partinin atılması ya da üyeliğinin askıya alınması söz konusu olmaz. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi durumunda kalkıp gideriz." diye konuştu.

EPP tarafından 3 kişilik komite kurulması kararının kendileri için kabul edilebilir olduğunu ifade eden Orban, Fidesz'in EPP'deki geleceğinin komitenin hazırlayacağı rapordan sonra belli olacağını söyledi.

Orban, Macaristan'ın güçlü bir Avrupa ve Avrupa Birliği (AB) istediğini ve bu yüzden de göç politikasında herhangi bir değişiklik olmayacağını, bunu da EPP toplantısında dile getirdiğini kaydetti.

- Fidesz ve EPP arasında "kampanya" krizi

Macaristan hükümetinin, 19 Şubat'ta, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile iş adamı George Soros'un fotoğrafını kullanarak başlattığı göçmen karşıtı kampanya büyük tepkilere neden olmuş ve Fidesz'in Avrupa değerlerine uymaması dolayısıyla EPP'den atılması çağrısı yapılmıştı.

EPP'nin bazı üyeleri, Orban'ın partinin "Hristiyan-demokrat" değerlerinden uzaklaştığını ve "Avrupa karşıtı kampanya yürüttüğünü" savunuyor.

9 ülkeden 13 EPP üyesinin Fidesz'in Avrupa değerlerine uymadığını öne sürerek EPP'den atılmasını istemesi, mayıs ayında düzenlenecek AP seçimleri öncesi EPP'de ciddi kriz yaşanabileceği şeklinde yorumlara neden olmuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 22:51
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