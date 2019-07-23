Macaristan Ankara Büyükelçisi Matis’ten KTO’ya Ziyaret

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Victor Matis’i makamında kabul etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Victor Matis, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy’u makamında ziyaret etti. Başkan Gülsoy ve KTO yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette Büyükelçi Matis’e, Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ve beraberindeki heyet eşlik etti. Ziyaretten dolayı memnun olduklarını belirten Başkan Gülsoy, iki ülkenin ortak köklü tarihi bir geçmişinin olduğunu ifade ederek,Türkler ve Macarlar’ınbirbirlerini dost olarak gören iki millet olduğunu söyledi. Kayseri, Kayseri ticareti, sanayisi ve turizmi hakkında büyükelçiye bilgiler aktaran Başkan Gülsoy, ticaretiyle ünlü Kayseri’nin sanayi alt yapısının da oldukça güçlü olduğunu, henüz turizmden yeterli payı alamamış olmasına rağmen turizm olanakları bakımından da her geçen gün geliştiğini ifade etti. Ülkeler arasında yapılan bu tür iş ziyaretlerinin, ticarete olumlu katkılar sağladığını belirten Gülsoy, “Türkiye Macaristan, Kayseri Macaristan ticari ilişkilerine baktığımızda dış ticaret konusunda aleyhimize durumun oluştuğu görülmektedir. Ülkemiz ve şehrimiz aleyhindeki dış ticaret açığının kapanması ve karşılıklı ticaretin gelişmesi açısından Sayın Matis’in bu ziyaretini önemli buluyorum. Üyelerimizin Macaristan’a olan ihracatının artırılması ve ortak yapılabilecek işler adına istişarelerde bulunacağımız bu ziyaret, yeni yatırımlar adına her iki taraf için de önemli bir fırsattır. Önümüzdeki süreçte de üyelerimiz başta olmak üzere Kayseri iş dünyasını Macaristan’da yatırımlar yapmaları için teşvik etmek adına çalışmalarımız olacaktır” diye konuştu. Kayseri’nin özellikle ticaretiyle adından söz ettiren önemli bir şehir olduğunun altını çizen Başkan Gülsoy, “Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi, İncesu Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere 3 organize sanayi bölgesiyle geniş bir ticaret ve sanayi hacmine sahip olan Kayseri, yeni yatırımlar için mutlaka değerlendirilmelidir” dedi.

Macaristan Ankara Büyükelçisi Victor Matis ise, misafirperverliğinden ve çalışmalarındaki desteklerinden dolayı Başkan Gülsoy’a teşekkür ederek, Kayseri’nin ve Kayseri iş dünyasının kendilerine güven verdiğini, sıcak ve samimi insan olduklarını, pekişen dostlukların yanı sıra ticaretin de gelişmesi için çalışmalar yapacaklarını bu konuda da Başkan Gülsoy’dan destek beklediklerini aktardı.

Ziyaret sonunda günün anısında Başkan Gülsoy tarafından Büyükelçisi Matis’e plaket taktim edildi.