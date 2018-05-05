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Macar hükümeti bir ay boyunca her gün özür dileyecek

Budapeşte'de bir mahkeme Macar hükümetinin bir ay boyunca her gün Macar-Helsinki İnsan Hakları Derneği'nden özür dilemesine karar verdi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:35
Macar hükümeti bir ay boyunca her gün özür dileyecek

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir mahkeme ilginç bir karara imza attı.

Macaristan'da geçtiğimiz aylarda yaşanan seçim öncesi Helsinki Derneği, hükümetin "halkla fikir alışverişi" kampanyası kapsamında Helsinki Derneği'nin adını anarak asılsız ve yalan iddialar içeren ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın imzası bulunan bir belgeyi gerekçe göstererek mahkemeye başvurmuştu.

Dernek, üç aydır devam eden davayı kazandı ve mahkeme 'emsal' niteliğinde bir karara imza attı. Mahkemenin verdiği karara göre, söz konusu belgede Helsinki Derneği de dahil olmak üzere bazı kuruluşların "mültecilerin yasa dışı faaliyetlerini savunduğu" iddiası gerçeği yansıtmıyor. 

Kesin olan ve temyize gitmeye müsade etmeyen karar göre, özür metn,, 30 gün boyunce hem sayfanın girişinde hem de manşetlerde yer alacak.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:35
  1. Budapeşte
  2. Macaristan
  3. Macar-Helsinki
  4. özür

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