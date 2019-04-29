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Macar Bakan Gergely Gulyas'tan İBB'ye ziyaret

29 Nisan 2019 Pazartesi 18:57
Macar Bakan Gergely Gulyas'tan İBB'ye ziyaret

İSTANBUL (AA) - Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İmamoğlu, Macar Devlet Bakanı Gulyas ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'i makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Gulyas, Türkiye ile Macaristan arasında tarihsel ve kültürel bağların çok güçlü olduğunu söyledi.

Ülkeler arasındaki ilişkinin belediyeler arası diyalogla daha da güçlenebileceğini belirten Gulyas, İmamoğlu'nu yeni görevinden ötürü tebrik etti.

İmamoğlu da Gulyas ve beraberindekilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaklaşık 25 dakika süren görüşmede, karşılıklı hediyeleşmenin ardından Macar Bakan Gulyas ve Büyükelçi Matis belediyeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 18:57
  1. Belediye
  2. Devlet Bakanı
  3. Ekrem İmamoğlu
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  6. Saraçhane

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