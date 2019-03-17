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Macahel’de kış esaretinde yaşam

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17 Mart 2019 Pazar 09:25
Macahel’de kış esaretinde yaşam

Artvin’in Borçka ilçesinde Gürcistan sınırında bulunan ve kış aylarında çoğu zaman yollarının kapalı olması nedeniyle kış esaretinin yaşandığı Macahel (Camili) köyünde şimdiden yaz hazırlıkları yapılıyor


Macahel (Camili) bölgesinde yoğun kar yağışı sonrası çığ tehlikesi nedeniyle 6 köyde ulaşım zaman zaman aksıyor. Gürcistan sınırının sıfır noktasında bulunan yörede dört metreyi geçen kar nedeniyle çok sayıda vatandaş köylerinde mahsur kalıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaşanan kar esaretini de köyde kalan yaşlılar ağaç işlerinde oldukça maharetli. Köylüler, ağaçlardan çekme sofra, iskemle, kaşık, tekne, kovan, yayık, kadı, gerdel, kepçe, ezmelik, beşik, sandık, bavul, hedik, namaz tahtası gibi çeşitli alet ve eşyalar yapıyor.


Örgü malzemeleri arasında sarmaşıkörgü ile muhtelif desenler veriliyor. Süsleme ve oymacılık ise yörede en üst seviyede ve bazı ahşap camilerde bu izler görülebiliyor. Yaz hazırlıklarının şimdiden yapıldığı köyde engebeli arazide iki kişinin yan yana yürüyebileceği dar patika yollardan sırtla taşınabilecek sepetler örülerek yaza hazırlık yapılıyor.


Ağır süren kış mevsimi içinde kışlık giysisi için, türküler eşliğinde tırmıkla yün kırpıp bir yandan da çorap ören bayanlara da rastlama mümkün. Ağır geçen kış şartların hikayesini anlatan köylüler, hem zamanı değerlendirmek hem de kaybolmaya yüz tutan el sanatlarını yaşatmaya çalıştıklarını dile getirdiler.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 09:25
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