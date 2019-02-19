0553 313 94 23

Maç günü araçlardan hırsızlık yapıyorlardı, yakalandılar: 3 tutuklama

Sakaryaspor’un maçı olduğu günlerde stat çevresine bırakılan araçlardan yapılan hırsızlık olayı sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

19 Şubat 2019 Salı 15:45
Maç günü araçlardan hırsızlık yapıyorlardı, yakalandılar: 3 tutuklama

Sakaryaspor’un maçı olduğu günlerde stat çevresine bırakılan araçlardan yapılan hırsızlık olayı sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesinde bulunan Atatürk stadyumu çevresinde Sakaryasporun maç günlerinde iki ayrı otomobilde hırsızlık ile motosiklet çalındı. Durumun haber verilmesi üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri yaptıkları çalışmalar ve güvenlik kameraları incelemeleri sonucunda hırsızlık olaylarını gerçekleştiren hırsızlık suçundan 8 adet kaydı olan aranması bulunan F.M., (28), hırsızlık suçundan 10 adet kaydı bulunan M.M., (20) ile bisiklet ve motosiklet hırsızlığından kaydı bulunan E.C., (22) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şahıslar yapılan operasyonla Adapazarı ilçesinde yakalandı.


Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan'da Şahbaz Şerif'e yurt dışına çıkış yasağı
    1. Pakistan'da Şahbaz Şerif'e yurt dışına..
    2. Trump-Kim zirvesine doğru
    3. Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne..
    4. Leylekler festivalle karşılanacak
    5. HDP Eş Genel Başkanı Temelli hakkında..
    6. Amik Ovası’nda sular yükseldi
    7. Sinop’taki ev yangını
    8. Lice Belediyesi yol temizleme..
    9. Esad rejimi İdlib’e yine saldırdı: 5..
    10. 4. Uluslararası Mersin Maratonu'nun..
    11. Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz'den AP'ye..
    12. Minik eller ahşabı sanata dönüştürdü
    13. Kayseri Şehir Hastanesinden Sağlık..
    14. GÜNCELLEME 2 - Muğla'da maden..
    15. PTT’den ‘Kişisel Pul’ uygulaması
    16. Sivassporlu Hugo Vieira'nın tedavisi..
    17. GSO Başkanı Ünverdi yatırımcıları..
    18. Su isteme bahanesiyle girdiği evde..
    19. Sakarya Barosu ile Serdivan Belediyesi..
    20. Türkiye'de gündemi olan Peak Games'in..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü