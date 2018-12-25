Maç bileti için gittiği Kızılayın düzenli bağışçısı oldu

TRABZON (AA) - DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da, yaklaşık 16 yıl önce kan bağışçılarına yönelik Trabzonspor maçı bileti kampanyasından yararlanmak için Kızılaya başvuran ancak yaşı tutmayan Emre Keskin, 18 yaşından itibaren gönüllü kan bağışçısı oldu.

Keskin, lise yıllarındayken Türk Kızılayı Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezinin kan bağışında bulunanlara Trabzonspor maçı bileti kampanyasından yararlanmak istedi.

Kan merkezine giden ancak 17 yaşında olduğu için bağışta bulunamayan Keskin, bunun üzerine gönül verdiği takımın biletini alabilmek için babasını kan bağışlamaya ikna etti.

Babası sayesinde biletine kavuşan ve Trabzonspor maçını statta izleme şansı yakalayan Keskin, 18 yaşına bastığında yeniden gittiği Kızılayın gönüllü bağışçısı oldu.

İki çocuk babası 33 yaşındaki Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan bağışının kendisi için gönüllülük esasına dayandığını söyledi.

Kan bağışına 15 yıldır düzenli devam ettiğini belirten Keskin, bunun kendisi için sosyal bir görev olduğunu dile getirdi.

Keskin, 15 yıl içerisinde 50 kez kan bağışında bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kan bağışında bulunmamın ardından bana kurum tarafından çeşitli hediyeler verildi. Bunlar içinde belgeseller ve dünya klasiklerine ait kitaplar var. Anahtarlık, kahve fincanı, madalyalar, plaketler var. İleride bunları evimde bir köşe yaparak sergilemek gibi bir hayalim var. 10 bağışa bronz, 25 bağışa gümüş, 35 bağışa da altın madalya, 45 ve üzerine kan bağışında bulunanlara da plaket veriyorlar. Şu anda bunların hepsi bende var. Bundan sonra da verecekleri her ödüle talibim."

- "Babamla aramızda rekabet oluştu"

Babasının da o tarihten sonra gönüllü bağışçı olduğuna işaret eden Keskin, "Aramızda rekabet oluştu. Bağış sayısı benden fazlaydı fakat ameliyat olduğu için artık kan bağışı yapamıyor. Babam da yaklaşık 30 bağışta bulundu. Bayrağı bize devretti. Biz devam ediyoruz. Sağlığım elverdiği sürece devam edeceğim." dedi.

Keskin, kanın üretilemeyen bir madde olduğuna dikkati çekerek, "Bunun bir alternatifi yok. Kaynağı sadece insan. Bu nedenle insanların kan bağışında bulunması gerektiğini düşünüyorum. 50 bağışla Türkiye'nin belki de en genç bağışçılarından biri olduğumu düşünüyorum." diye konuştu.

Gençlerin kan vermekten kaçındığını gözlemlediğini savunan Keskin, "Kan, sizin için bugün ihtiyaç olmayabilir ama yarın sevdiğiniz birine gerekebilir. Bu nedenle kan bankasının sürekli dolu olması, sürekli bağışı yapmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.



