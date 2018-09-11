Mabel Matiz'e FETÖ soruşturması açıldı

Şarkıcı Mabel Matiz, İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan darbecilerin üzerlerinden ve evlerinde yapılan aramada çok sayıda 1 dolarlık banknot çıkmıştı.

"KURGUSUNU BEN YAPMADIM"



Matiz 'Ya Bu İşler Ne' klibinde cebinden çıkarttığı dolarları etrafa saçtı. Durum, Mabel'in örgüte destek vermek amacıyla klibinde 1 dolar kullandığını iddia eden bir vatandaş tarafından ihbar edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Çağlayan Adliyesi'ne giden Matiz, klibin yapımcısı tarafından hazırlandığını ve kurgusunun kendisi tarafından yapılmadığını ileri sürdü. Matiz, amacının örgüte destek vermek olmadığını kaydetti. Soruşturma devam ediyor.