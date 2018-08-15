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Rizeli muhtarlar ABD'ye karşı maaşlarını devlete bağışlayacak

Rize Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Kaya, dernek olarak Türk lirası ve ülke ekonomisine destek vermek amacıyla aylık maaşlarını hazineye bağışlama kararı aldıklarını açıkladı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:27
Rizeli muhtarlar ABD'ye karşı maaşlarını devlete bağışlayacak

ABD’nin Türkiye’ye karşı aldığı yaptırım kararına tepkiler tüm yurtta boykot edilirken, Rize Merkez Muhtarlar Derneği de bu boykota destek verdi. Rize Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Kaya, dernek olarak aylık maaşlarını devlete bağışlayacaklarını duyurdu.

haberci53'ün haberine göre; ülke ekonomisine yönelik spekülatif ataklara tepki gösteren Kaya, yaptığı açıklamada, “Rize Merkez Muhtarlar Derneği olarak Türk lirası ve ülke ekonomisine destek vermek amacıyla aylık maaşlarımız hazineye bağışlama kararı aldık. İlimizde görev yapan 550 muhtar arkadaşımıza da bu yönde çağrıda bulunuyoruz. Bu kapsamda yarın (16 Ağustos Perşembe günü) Rize Valiliği Defterdarlık makamına basın huzurunda maaşlarımızın bağışlanacağına dair dilekçelerimizi teslim edeceğiz. Dernek olarak başlattığımız bu girişimde tüm muhtarlarımızı aramızda görmeye ve Türk lirası ile ülke ekonomisine destek vermeye davet ediyorum. Bizlerin belki dolarları yok ama elimizde olan ülkemiz için ne varsa vermeye hazır olduğumuzu karınca misali göstermek ve 15 Temmuz ruhunda olduğu gibi millet olarak kenetlenmemiz gerektiği bilinciyle devletimizin ve devletimizin başında olan Başkanımızın yanında olup destek için muhtarlık maaşlarımızı hazineye bağışlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:27
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