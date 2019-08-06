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Maaşlarını alamayan inşaat işçileri Erdoğan'a seslendi

İzmir Çiğli'de çalıştıkları inşaatta maaşlarını alamayan inşaat işçileri firma sahibine tepki göstererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

06 Ağustos 2019 Salı 14:27

İzmir'in Çiğli ilçesinde, maaşlarını alamadıklarını iddia eden 50'ye yakın mağdur inşaat işçisi, firma sahibine tepki gösterdi. İşçilerin eylemine aileleri de katıldı. İşçiler, 'Sesimizi duy Reis' yazılı pankartlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım talep etti. 

"Buradaki çoğu işçi gurbet işçisidir"

Mağdur işçilerden Maşallah Arslan, "Bizler alın teriyle çalışan inşaat işçileriyiz. Buradaki çoğu işçi gurbet işçisidir. Ailelerin geçimini sağlamak için çok uzaktan gelmiş hasret çeken eşler, babalar ve çocuklarız. Evlerimize 3 aydır para gönderemiyor kiralarımızı dahi ödeyemiyoruz. İnşaat sahibi, taşeronumuza para vermediği için bizde paralarımızı alamıyoruz. Bizler bu inşaatın yapımında çalıştık alın terimizi sarf ettik; ama haksız yere paramızı ödemiyor ve haksızlık yapıyor" dedi. 

İşçiler, inşaat alanında basın açıklaması yaptıktan sonra sloganlar atarak olaysız bir şekilde polis eşliğinde dağıldı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:27
  1. İzmir
  2. izmir çiğli
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. inşaat işçileri

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