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Maaşlara zam yapılacak mı? Cemil Çiçek'ten maaş zammı açıklaması

TÜİK, 2019 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,03 arttı. Açıklanan bu veriyle 6 aylık enflasyonu yüzde 5.01 olarak açıkladı. Enflasyon rakamlarına göre memur emeklisi yüzde 6.01 zam alacak. İşçi esnaf ve çiftçi emeklisi yüzde 5 zam alacak. Memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranı tartışılırken Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'ten Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyelerine yapıldığı iddia edilen zamlara ilişkin açıklama yaptı. Peki Maaşlara zam yapılacak mı? Cemil Çiçek son durum maaş zammı açıklaması

03 Temmuz 2019 Çarşamba 19:44
Maaşlara zam yapılacak mı? Cemil Çiçek'ten maaş zammı açıklaması

TÜİK, 2019 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,03 arttı. Açıklanan bu veriyle 6 aylık enflasyonu yüzde 5.01 olarak açıkladı. Enflasyon rakamlarına göre memur emeklisi yüzde 6.01 zam alacak. İşçi esnaf ve çiftçi emeklisi yüzde 5 zam alacak. Memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranı tartışılırken Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'ten Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyelerine yapıldığı iddia edilen zamlara ilişkin açıklama yaptı. Peki Maaşlara zam yapılacak mı? Cemil Çiçek son durum maaş zammı açıklaması

Cemil çiçek maaş zammı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, polemiklere neden olan maaşa zam iddiasının gerçek dışı olduğunu söyledi.

Sözcü'ye konuşan Cemil Çiçek, 'Size zam yapıldı mı?' sorusuna şu ifadelerle cevap verdi:

"Şu ana dek resmi bir toplantı yapılmadı. Bazı arkadaşların bir araya geldiği ortamda da vallahi maaş falan konuşulmadı. Maaşı belirlemek zaten bizim yetkimizde değil."

Cemil Çiçek, bazı isimlerin, AK Parti'den ayrılarak olası yeni parti oluşumlarında yer almamaları için bu kurula seçildiği söylemlerini de yorumladı:

"Bu tür tartışmalar ilk defa çıkmıyor. Benzer dönemlerde, benzer fikirler söylenir. Bazıları iyi niyetle yapar. Bazıları hem nalına hem mıhına vurur. Ancak bazıları tamamen kötü niyetlidir. Arkadaşım, hemşehrim Haşim Kılıç'ın annesinin cenaze törenine katıldım diye ne dedikodu yaptılar. Burada bizlere önemli bir görev ve sorumluluk atfediliyor. İş değil maaş konuşuluyor. Biz zaten zaman zaman bu işi yapıyor, önemli konulardaki görüşlerimizi en üst seviyede iletiyorduk."

 

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 20:02
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