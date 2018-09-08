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Volkan Demirel maaşını TL cinsinden alacak

Fenerbahçe’nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel ile yapılan sözleşmenin lira cinsinden olacağı öğrenildi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 10:00
Volkan Demirel maaşını TL cinsinden alacak

Fenerbahçe'de Volkan Demirel ile yapılan sözleşmenin lira cinsinden olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe Yönetimi, futbolcu maaşlarının kademeli olarak düşürülmesi için çalışma başlattı. Döviz kurundaki artış ve gelirlerin lira cinsinden olması sebebiyle birçok kulüp gibi sarı -lacivertliler de euro üzerinden ödenen futbolcu maaşları konusunda sıkıntı yaşıyor. 

Bu nedenle kademeli bir geçiş planlandı. İlk etapta yeni transfer edilecek oyuncuların maaşlarının uygun olmasına dikkat edilecek. Bunun yanısıra ve belki de daha önemlisi yerli oyuncular ile TL cinsinden anlaşma yapılmaya çalışılacak. Hatta bununla ilgili ilk somut adım da Volkan Demirel ile atıldı. Takım kaptanı ile yapılan sözleşmenin lira cinsinden olduğu ortaya çıktı. Yönetim, adım adım bu tip anlaşmaların sayısını arttırmaya çalışacak. 

YÜKSEK MAAŞLILAR

Takımda ayrıca yüksek maaş alan isimlerden olan Kameni ile yollar ayrılmaya çalışılsa da henüz bir sonuç alınamadı. Benzer şekilde yine yüksek maaş ödenen ve Cocu’nun ilk tercihi olmayan Saldado’nun da gönderilmesi gündemdeydi. Ayrıca hâlâ yüksek maaş alan ve sözleşmesi devam eden isimler de söz konu. Bu isimlerden de ileride bir indirim talep edileceği ifade edildi. 

Özellikle bonservisiyle alınan oyuncuların maaşlarının belli bir skala içinde olmasına dikkat edilecek.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 10:00
  1. Fenerbahçe
  2. Volkan Demirel
  3. TL

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