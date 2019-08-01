0553 313 94 23

Maaşını alamayınca 49 metrelik vince çıkıp intihara kalkıştı

Isparta’da öğrenci yurdu inşaatında çalışan bir işçi, maaşını alamadığı gerekçesiyle 49 metrelik vince çıkarak intihar girişiminde bulundu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 20:44
Maaşını alamayınca 49 metrelik vince çıkıp intihara kalkıştı

Isparta’da öğrenci yurdu inşaatında çalışan bir işçi, maaşını alamadığı gerekçesiyle 49 metrelik vince çıkarak intihar girişiminde bulundu. İşçi, emniyet amiri ve itfaiye müdürünün ikna çalışmalarının ardından aşağı indirildi.


Olay, saat 17.00 sıralarında SDÜ Doğu Kampüsü’nde yapımı devam eden öğrenci yurdu inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, Mayıs ayından bu yana inşaatta çalışan 38 yaşındaki A.K., iki buçuk aydan bu yana maaşının ödenmediği gerekçesiyle 49 metre yükseklikteki kulevince çıkarak intihara kalkıştı. Maaşının yatırılmaması halinde aşağı atlayacağını söyleyen işçiyi ikna etmek için arkasından giden bir arkadaşı da vincin üzerinde uzun süre çaba harcadı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda merdivenli itfaiye aracı, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, işçinin aşağı atlaması halinde zarar görmemesi için kulevincin altı kısmında önlem alarak 24 metrekare genişliğinde havalı atlama çadırı açtı.



Emniyet amiri ve itfaiye müdürü ikna için seferber oldu


İşçi ile irtibata geçilemediği için itfaiye aracı megafonunu kullanan Emniyet Amiri Nebi Güngör, aşağı inmesi halinde maaşını alabilmesi adına gerekli hukuki girişimlerde yardımda bulunulacağını taahhüt etti. Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Halil Açar da megafondan işçiye seslenerek, ikna etmek adına firma yetkilileri ile görüşme sağlandığını ve maaşının yatacağını ifade etti.



İkna edildikten sonra bastıran sağanak yağış korkuttu


İkna edilen işçinin aşağı inmek için hazırlandığı sırada aniden sağanak yağmur yağışı, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. İşçinin aşağı inmek için geri dönüşe geçtiği sırada, ayağındaki terlik kayarak yere düştü. Çevredeki işçiler ve yetkililer, aşağı inmekte olan işçiye bu kez dikkatli olması gerektiği telkininde bulundu.



“Bugün bu arkadaşlardan 2.50 lira borç istedim”


Maaşını alamadığı gerekçesiyle intihara kalkışan işçi kulevinçten aşağı indikten sonra bu kez kendisine söylemlerde bulunan arkadaşlarıyla tartıştı. Derdinin, yalnızca hak ettiği maaşını alamamak olduğunu anlatan işçi, bugün bazı arkadaşlarından 2.50 lira borç istediğini ifade etti.


Kendisinin şantiyeye çağırdığı arkadaşlarının 30 kişiye iş bularak oraya getirdiğini söyleyen işçi, taşeron firmanın tutumuna isyan etti. işçinin gerginliğini yatıştırmak için polis uzun süre çaba harcadı. Sağanak yağış nedeniyle sırılsıklam olan işçi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından verilen yağmurluğu giydi. Sağlık ekiplerinin müdahalesini de reddeden işçi daha sonra ekip aracına bindirilerek gerekli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 20:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Olimpija Ljubljana-Yeni Malatyaspor maçından notlar
    1. Olimpija Ljubljana-Yeni Malatyaspor..
    2. İntihar saldırısında yaralanan..
    3. Belediye başkanı kendisinin ve eşinin..
    4. Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı
    5. ABD, Zimbabveli eski generali yaptırım..
    6. Bakan Kurum'dan "Salda Gölü" açıklaması
    7. Esad rejimi, İdlib’te ateşkes yapmayı..
    8. İtalya'da bir rahip cinsel tacizden..
    9. İngiltere ve İran arasındaki tanker..
    10. 7 yaşındaki çocuk greyder altında..
    11. Ruanda, Ebola nedeniyle KDC ile..
    12. Antalya'nın ziyaretçi sayısı 8 milyonu..
    13. Ayvalık’ta 38 göçmen jandarmadan..
    14. Uyuşturucu satıcısı operasyonla..
    15. Gurbetçi aileye kaza şoku
    16. Futbol: Hazırlık maçı
    17. Pazaryeri Belediyesi Ağustos ayı..
    18. Esad rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma..
    19. Maaşını alamayınca 49 metrelik vince..
    20. Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası
    21. Kenya'da "kanser" protestosu
    22. RTÜK Üyesi Fırtına yeniakit.com.tr'ye..
    23. Quick Sigorta 9. Balıkesir Motofest..
    24. Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler..
    25. TCDD Genel Müdürü Uygun’dan Ahlat’a..
    26. Kurban bayram tatili 4 gün mü 9 gün mü?
    27. Fındık hasadı: Türkiye, Azerbaycan..
    28. Aydın’da jeotermal eylemi
    29. Olimpija Ljubljana-Yeni Malatyaspor
    30. YKS tercih başvuru sonuçları açıklandı..
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'