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Alev Alatlı'dan eleştiriye çok konuşulacak cevap

Yazar Alev Alatlı, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’na atandı, muhalif isimlerin eleştirisine maruz kaldı. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları’na atanan isimlerin alacakları maaşlar açıklandıktan sonra Alatlı’yı eleştirdiğini sanan bir şahsa, yazardan çok konuşulacak bir cevap geldi.

12 Ekim 2018 Cuma 11:03
Alev Alatlı'dan eleştiriye çok konuşulacak cevap

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları’na atanan isimler ve alacakları maaşlar açıklandı. Muhalif kesimse, kurullara atanan isimlere saldırmaya başladı.  Kurullara atanan isimlerin 11 bin 794 lira maaş alacakları haberini paylaşan Mustafa Naldöken isimli bir şahıs, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’na atanan Alev Alatlı’yı kendince eleştirmeye çalıştı. Alatlı ise, Naldöken’e çok konuşulacak bir cevap verdi.

“Eğitimimin zekatını vermek için girerim”

Mustafa Naldöken isimli şahıs, Alatlı’ya, “Hocam yine iyisiniz, iyi para veriyorlarmış” şeklinde yüklendi. Alatlı ise, “İlahi yavrum, ben para falan almam. Eğitimimin zekatını vermek için girerim böyle işlere… Faydam olursa ne mutlu…” şeklinde cevap verdi.

İşte Alev Alatlı'nın o tweeti:

Kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinden sonra oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları'na üyeler atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 9 ayrı kurula 76 isim atanmıştı.

Kurul üyelerinin maaşı açıklandı

Kurullara atanan üyelere 11 bin 794 TL maaş verileceği açıklandı.

Çankaya'da çalışacaklar

Macaristan ziyareti dönüşü, kendisine eşlik eden gazetecilere uçakta değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, kurullara seçilen isimlerin çalışma ofisi olarak Çankaya Köşkü'nü kullanacakları bilgisini verdi.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 11:03
  1. Alev Alatlı
  2. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları
  3. Kültür ve Sanat Kurulları

YORUM YAZ

  • koray kaplankoray kaplan21 dk önce
    dün ulusal kanalda bir bayan leyla alatlı deyip gönderme yaptı. Ondan mı acep?
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