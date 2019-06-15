Maaş bordrosu nasıl öğrenilir? e-devlet maaş bordrosu alma

Maaş bordrosu nasıl öğrenilir? Maaş bordrosu için e-devlet hizmeti vatandaşların işini kolaylaştırıyor. Maaş bordrosu almak isteyen vatandaşlar, e - devlet sistemine akın ediyor. E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilen maaş bordrosu sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Peki e-devlet üzerinden maaş bordrosu ekranı nasıl açılır? E-devlet sistemine nasıl giriş yapılır?

Maaş bordrosu nasıl alınır?

1. www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın.

2. Açılan ekranda e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme geçiş yapabilirsiniz.

3. Eğer e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isterseniz ise; belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın. Ardından altı taraftakiler alan "Sisteme Giriş Yap" butonunu kullanın.

4. Sisteme giriş yapıp e-Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden yararlanmak istediğiniz hizmetin adını girin.

5. e-Bordro yazmanızın ardından bu hizmetin adı karşınıza çıkacaktır. Sonrasında Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama hizmetine tıklayın. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçin.

6. İsterseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan "Yazdır" butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.

MAAŞ BORDROSU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Devlet sistemine giriş işlemi, turkiye.gov.tr internet sitesinden gerçekleştirilir. Sisteme giriş için kullanıcılar;

E-Devlet şifresi

T.C kimlik numarası

Mobil imza

e-İmza

İnternet bankacılığı seçeneklerini kullanabilirler.

Bu seçenekler içerisinde kullanıcılar tarafından en fazla tercih edilen seçenek, e-devlet şifresidir. Sisteme giriş yapan kullanıcılar sistemde yer alan tüm kurumların hizmetlerine kısa sürede ulaşabilirler.