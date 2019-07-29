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Maaş alamayan ulaşım esnafı büyükşehir belediyesine yürüdü

Antalya’da 70’e yakın ulaşım esnafı, 2 buçuk aydır maaşlarını alamadığı gerekçesiyle büyükşehir belediyesine yürüdü.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:00
Maaş alamayan ulaşım esnafı büyükşehir belediyesine yürüdü

Antalya’da 70’e yakın ulaşım esnafı, 2 buçuk aydır maaşlarını alamadığı gerekçesiyle büyükşehir belediyesine yürüdü. Burada yapılan toplantıda, maaşların ödenmesi için otobüsçülerden bir hafta süre talep edildi. Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan, "Bir hafta süre verildi, önümüzdeki hafta iyi haberlerle tekrar görüşeceğiz" dedi.


Antalya Otobüsçüler Odası üyeleri yaklaşık 2 buçuk aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle Antalya Büyükşehir Belediyesine yürüdü. Aralarında 10 kişilik komisyon üyesinin de bulunduğu yaklaşık 70 kişilik ekip belediyeye geldi. Komisyonun belediye yetkilileriyle yaptığı yarım saatlik görüşme sonrasında Oda Başkanı Yasin Arslan üyelere açıklamada bulundu.



"Değişiklikler yapılacak"


Toplantı neticesinde kendilerine bir hafta süre verildiğini dile getiren Arslan, önümüzdeki hafta tekrar bir araya geleceklerini ve bazı değişiklikler yapılacağını aktardı. Arslan, "Sizin talepleriniz doğrultusunda geldik, görüşmemizi yaptık. Bir hafta süre istenildi, önümüzdeki hafta komisyonla birlikte tekrar görüşeceğiz. Biz sizinle her yere yürümeye varız. İnşallah önümüzdeki hafta iyi haberlerle tekrar görüşeceğiz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:00
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