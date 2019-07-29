"Maarif Vakfının eğitim standardını Bağdat'a getirmek için çalışacağız"

BAĞDAT (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ın başkenti Bağdat'ın Zeyyune ve Mansur bölgelerindeki iki eğitim kampüsünün yeni öğretim yılı öncesinde Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredilmesini beklediklerini söyledi.

Büyükelçi Yıldız, TMV'ye devir çalışmaları süren Zeyyune ve Mansur'daki eğitim kampüslerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yıldız, Erbil'deki Maarif Okullarının çok iyi düzeyde akademik ve fiziki imkanlara sahip olduğunu hatırlatarak, "Bugün de Bağdat'ta ilk adımları atarak Maarif Vakfı'na devri için çalışmakta olduğumuz toplam 6 okuldan oluşan kampüsleri ziyaret ettik. Eylül ayının sonunda başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesine kadar sürecin tamamlanıp Maarif Okullarının her iki kampüste de eğitime başlamasını arzu ediyoruz." dedi.

Yıldız, İngilizce eğitim verilecek okullarda Türkçe ve Arapça da öğretilerek, uluslararası standartlarda eğitim imkanı sunulacağını ifade etti.

Büyükelçi Fatih Yıldız, "Süreci tamamlayabildiğimiz noktada Maarif Vakfının Türkiye'deki eğitim standardını Bağdat'a getirmek için güçlü bir şekilde çalışacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin de Maarif Okullarının yanında güçlü bir şekilde bulunacağını söylemek için buradayız." diye konuştu.

- FETÖ ile mücadele vurgusu



TMV'nin kurulmasının ana nedenlerinden birinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele olduğunu hatırlatan Yıldız, Maarif Vakfının gelecek dönemde Irak'ın diğer vilayetlerinde de faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.



Yıldız, gelecek nesillerin Türkiye ile iyi ve güçlü bağlarının olmasını isteyen tüm Iraklı velilere, Maarif Okullarına güvenmeleri ve çocuklarını bu okullara kaydettirmeleri çağrısında bulundu.