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Maarif Vakfı New York'ta iftar verdi

ABD'de eğitim alanında çalışmalar yapan Maarif Vakfı Amerika, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün'ün ev sahipliğinde New York Manhattan'da iftar yemeği verdi

27 Mayıs 2019 Pazartesi 07:44
Maarif Vakfı New York'ta iftar verdi

NEW YORK (AA) - ABD'de eğitim alanında faaliyet gösteren Maarif Vakfı Amerika, New York Manhattan'da iftar yemeği programı düzenledi.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün'ün ev sahipliğinde düzenlenen iftara, New York Başkonsolosu Alper Aktaş, New York Milli Eğitim Ataşesi Yurdagül Aydoğan, New Jersey Maarif Okulu yetkilileri, Türk Amerikan toplumunun önde gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iş adamı ve üyeleri katıldı.

İftarda katılımcılara hitaben teşekkür konuşması yapan Akgün, Türk Amerikan toplumundaki birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, "Bu bizim en büyük gücümüz, birlik ve beraberlikle bütün sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Akgün, Maarif Vakfı eğitim çalışmalarının Amerika'da büyüdüğünü görmeyi hedeflediklerini belirterek, katılımcılardan, bu konuda sürdürülen projelere de destek vermelerini istedi.

Yemekten sonra AA muhabirine açıklamalarda bulunan Akgün, Kuzey Amerika'daki temel hedeflerinin, özellikle Türk toplumuna yönelik eğitim kanalları açmak olduğunu kaydederek, "Eğitim konusunda Maarif Vakfı burada Türkler arasında öncü bir kuruluş olma amacındadır." dedi.

Akgün şöyle devam etti:

"ABD ve Kanada, eğitimdeki kalitesi nedeniyle Türkiye'den bir çok öğrencinin yüksek lisans için geldiği ülkelerdendir. Amacımız belli başlı büyük şehirlere imkanlar ölçüsünde açmayı planladığımız butik yurt ve kültür merkezleri vasıtasıyla buradaki öğrencilere ulaşmak ve bu öğrencilerle Türkiye arasındaki ilgiyi devam ettirerek, burada yetişen beyin gücünü Türkiye'nin gelişme ve kalkınmasına katkı sağlamak için yardımcı olmaktır."

Türklerle birlikte Müslüman diasporasını da değerlendirmeye aldıklarını ekleyen Akgün, "Bu tür eğitim faaliyetleri ile farklı kesimlere ulaşabilirsek Türkiye lehine burada ciddi bir lobi gücü oluşacağına inanıyoruz." diye konuştu

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 07:44
  1. iftar
  2. Maarif Vakfı Amerika
  3. Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün

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