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"Maarif Vakfı için 2018 yılı Afrika'da başarılarla dolu bir yıl oldu"

Fransız Le Monde gazetesi: - "Türkiye Maarif Vakfı için 2018 yılı Afrika'da başarılarla dolu bir yıl oldu"

30 Ocak 2019 Çarşamba 22:53
"Maarif Vakfı için 2018 yılı Afrika'da başarılarla dolu bir yıl oldu"

PARİS (AA) - Fransız Le Monde gazetesi, Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) geçen yıl Afrika'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okulları devraldığını ve yeni okullar açarak başarılı çalışmalara imza attığını yazdı.

Gazete, "Türk devleti FETÖ'nün Afrika'daki ağlarını nasıl kuruttu" başlığıyla yayımladığı haberde Türkiye'nin Afrika'da FETÖ'ye karşı verdiği mücadeledeki başarısı ele alındı.

Haberde, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin hedeflerinden birinin Afrika'da FETÖ'ye ait okulları devralmak ve yeni okullar açmak olduğu hatırlatıldı.

Türkiye'nin de bunu TMV aracılığıyla yaptığı kaydedilen haberde, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yavuz'un Afrika'da son iki yılda önemli çalışmalar yaptığı vurgulandı.

Haberde, "Türkiye Maarif Vakfı için 2018 yılı Afrika'da başarılarla dolu bir yıl oldu." ifadesi kullanıldı.

Vakfın geçen yıl Senegal, Fildişi Sahilleri ve Gine'de FETÖ'ya ait okulları devraldığının altı çizilen haberde, vakfın aynı zamanda Senegal'de yeni okullar açtığı anımsatıldı.

Haberde, bununla beraber Somali ve Çad'ın darbe girişiminden sonra ülkelerindeki FETÖ'ye ait okulları kapattığı kaydedildi.

Çad Cumhurbaşkanı Idris Deby Itno'nun "Bu okullar artık teröristlerin değil emin kişilerin elinde ve çocuklar iyi şartlarda eğitim almaya devam edecek." şeklindeki ifadelerinin yer verildiği haberde, FETÖ'nün kapatılan iş adamları derneği TUSKON'un Afrika'daki etkisinin darbe girişiminden önce azaldığına vurgu yapıldı.

Haberde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Afrika'da etkili çalışmalar yaptığı ve birçok Afrika ülkesinde yeni merkezler açtığı bilgisi de paylaşıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 22:53
  1. Afrika
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  3. Le Monde gazetesi
  4. Maarif Vakfı
  5. türkiye

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