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Maarif Okulu öğrencileri geri dönüşümle yoksullara destek oluyor

Irak’ta faaliyete başlayan Erbil Uluslararası Maarif Okulunun öğrencileri, “Geri Dönüşüm Hayat Oluyor” isimli projeyle birlikte geri dönüştürdükleri eşyalardan sağladıkları kazançla yoksul ailelere erzak kolisi hazırlıyor.

11 Haziran 2019 Salı 13:13
Maarif Okulu öğrencileri geri dönüşümle yoksullara destek oluyor

Irak’ta faaliyete başlayan Erbil Uluslararası Maarif Okulunun öğrencileri, “Geri Dönüşüm Hayat Oluyor” isimli projeyle birlikte geri dönüştürdükleri eşyalardan sağladıkları kazançla yoksul ailelere erzak kolisi hazırlıyor.


Irak’ta faaliyete başlayan Erbil Uluslararası Maarif Okulu, Erbil kentinde “Geri Dönüşüm Hayat Oluyor” isimli bir proje başlattı. Okulda çeşitli atıkları ayrıştırıp elde ettikleri kazanç ile yardıma muhtaç ailelere erzak kutusu almaya hazırlanan öğrenciler yardım paketlerine “Umut Kutusu” adını verdi.


Projeyle ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan Maarif Vakfı Irak Direktörü Muhammed Emin Şimşek, sadece akademik başarıyı hedeflemediklerini belirterek, “Öğrencilerimizi birçok boyutta yetiştirmeyi hedeflediğimiz için çeşitli aktiviteler düzenliyoruz. Bunların en önemlisi “Geri Dönüşüm Hayat Oluyor” projesi. Söz konusu proje kapsamında okulumuzdaki bütün öğretmen ve öğrencilerimiz geri dönüşümlü karton ve plastikleri toplayarak çocukların adına sattıktan sonra elde edilen gelirle ihtiyaç sahiplerine kıyafet ve gıda alıyorlar” dedi.


Projenin amacı hakkında bilgi veren Şimşek, “Amacımız çocuklarımızda bu duyarlılığı oluşturmak, doğamızı ve çevremizi korumak bunu yaparken fiili olarak yaptığımız şeylerin neye tekabül ettiğini öğrencilerimize pratik olarak göstermektir. Çocuklarımızı sonucu gördüklerinde bir plastiğin çöpe atılması yerine geri dönüşüm kutusuna atılmasının bir yoksula yardım eli uzatmak olduğunu görmesi çocukları daha duyarlı yapıyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:13
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