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"Maarif Okulları dünyaya değer katan nesiller yetiştirmeye devam ediyor"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:- "Maarif Okulları sadece ülkemizde değil, dünyaya değer katan nesiller yetiştirmeye dünyanın dört bir yanında devam ediyor" - "İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, özgürlüğüne aşık bir milletin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı'mızı da tarihin sayfalarına altın harflerle yazdı"- "AK Parti hükümetleri, kızların eğitimi konusunda büyük yatırımlar yapıyor. Bu da demek oluyor ki gelecek kuşaklarımıza da iyi bir yatırım yapıyoruz"

13 Mart 2019 Çarşamba 08:07
"Maarif Okulları dünyaya değer katan nesiller yetiştirmeye devam ediyor"

NEW JERSEY (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Maarif Okulları sadece ülkemizde değil dünyaya değer katan nesiller yetiştirmeye dünyanın dört bir yanında devam ediyor." dedi.

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 63. Oturumu için ABD'de bulunan Bakan Selçuk, Türkiye Maarif Vakfı'nın New Jersey'deki okulunda, Çanakkale şehitlerini anmak için yapılan ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümüne denk gelen "Bir Hilal Uğruna" adlı programa katıldı.

Selçuk, programda yaptığı konuşmada, kendisinin de bir dönem ABD'de öğrenci olduğunu anlatarak, programa katılanlara, Türkiye'nin her bölgesinden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan selam getirdiğini söyledi.

- "Çanakkale aslında bizim aziz milletimizin kalbi oldu"

Çanakkale ruhunun, Milli Mücadele döneminde ve Kurtuluş Savaşı'nda da devam ettiğini belirten Selçuk, "İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, özgürlüğüne aşık bir milletin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı'mızı da tarihin sayfalarına altın harfler ile yazdı." ifadelerini kullandı.

"İstiklal Marşı, kahraman bir milletin bağımsızlık yolunda verdiği eşsiz mücadeleyi, fedakarlıkları anlatan bir şiir." diyen Selçuk, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy hakkında bilgi verdi.

Selçuk, bu yıl Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümünün kutlanacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"1915'te Anadolu'nun her ilinden, coğrafyamızın, bugünkü gönül coğrafyamızın her bölgesinden, ve daha nice şehirlerden gelen kahraman Mehmetçiklerimiz 'Çanakkale geçilmez' dedi. Çanakkale, aslında bizim aziz milletimizin kalbi oldu. Anadolu'nun bin yıllık destanının en büyük destanı oldu.

Çanakkale şehitlerine rahmet dileyen Selçuk, salondakilere Çanakkale şehitliğini ziyaret etmelerini tavsiye etti.

Mehmet Akif Ersoy'un "Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek" dizelerini anımsatan Selçuk, "Bu gençlik, inanıyoruz ki dünyanın neresinde olursa olsun, ilmiyle, irfanıyla, ahlakıyla örnek olacak hepimize. Gittiği her yere değer katacak. Çünkü biz inanıyoruz ki gençlerimiz artık önemli olmayı değil değerli olmayı önemseyecek." dedi.

- "AK Parti hükümetleri, kızların eğitimi konusunda büyük yatırımlar yapıyor"

Maarif Vakfı okullarından Türkiye için faydalı işler yapacak kişiler çıkacağına inandığını belirten Selçuk, "Maarif Okulları sadece ülkemizde değil dünyaya değer katan nesiller yetiştirmeye, dünyanın dört bir yanında devam ediyor." diye konuştu.

AK Parti hükümetlerinin, bugüne kadar kızların ve kız çocuklarının okullaştırılması için çaba sarf ettiğini ve bu oranların oldukça yükseldiğini belirten Selçuk, "AK Parti hükümetleri, kızların eğitimi konusunda büyük yatırımlar yapıyor. Bu da demek oluyor ki gelecek kuşaklarımıza da iyi bir yatırım yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Aşkın Asan, Bakan Selçuk'a, konuşmasının ardından hediye takdim etti.

Programda, Türk müzisyenlerden oluşan koro da Çanakkale başta olmak üzere Yemen, Kut'ül Amare, Sarıkamış ve Kafkas cephelerinde yaşanan hadiselerin hikayeleri eşliğinde, kahramanlık türkülerini seslendirip şiirler okudu.

Programa, Bakan Selçuk'un yanı sıra Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş, New York Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Yurdagül Aydoğan, Maarif Okulu Müdiresi Özlem Özşirin, birçok üst düzey yetkili ve ABD'de yaşayan Türkler katıldı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 08:07
  1. çanakkkale
  2. Program
  3. Türkiye Maarif Vakfı

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