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M3 para arzı arttı

TCMB verilerine göre, 23 Ağustos'ta M3 para arzı yüzde 1,07 artışla 2 trilyon 354,5 milyar lira oldu

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:10
M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,07 artarak 2 trilyon 354,5 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 23 Ağustos'ta M3 para arzı, yüzde 1,07 artışla 2 trilyon 354 milyar 459 milyon 317 bin liraya ulaştı. M3 para arzı, 16 Ağustos'ta 2 trilyon 329 milyar 488 milyon 501 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,20 azalarak 203 milyar 647 milyon 899 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,95 artışla 287 milyar 609 milyon 176 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,16 artışla 829 milyar 45 milyon 760 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 2,72 artarak 790 milyar 939 milyon 799 bin lira oldu.



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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:10
  1. M3 Para Arzı
  2. TCMB

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