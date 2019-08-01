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M3 para arzı arttı

TCMB verilerine göre, 26 Temmuz'da M3 para arzı yüzde 0,32 artışla 2 trilyon 278 milyar liraya yükseldi

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:55
M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,32 artarak 2 trilyon 278 milyar lira seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 26 Temmuz'da M3 para arzı, yüzde 0,32 artışla 2 trilyon 278 milyar 104 milyon 976 bin liraya yükseldi. M3 para arzı, 19 Temmuz'da 2 trilyon 270 milyar 837 milyon 808 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,17 azalarak 183 milyar 750 milyon 233 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,78 artışla 286 milyar 180 milyon 490 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,98 artışla 805 milyar 457 milyon 734 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,15 azalarak 770 milyar 586 milyon 486 bin lira oldu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:55
  1. M3
  2. TCMB

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