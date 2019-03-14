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M3 para arzı arttı

TCMB verilerine göre, 8 Mart'ta M3 para arzı, yüzde 1,15 artışla 2 trilyon 71 milyar 702 milyon 607 bin liraya çıktı

14 Mart 2019 Perşembe 14:54
M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,15 artarak 2 trilyon 72 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 8 Mart'ta M3 para arzı, yüzde 1,15 artışla 2 trilyon 71 milyar 702 milyon 607 bin liraya çıktı.

M3 para arzı, 1 Mart'ta 2 trilyon 48 milyar 60 milyon 22 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,96 azalarak 168 milyar 317 milyon 720 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 2,49 artarak 229 milyar 319 milyon 760 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,13 azalarak 774 milyar 576 milyon 149 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 2,73 yükselerek 696 milyar 930 milyon 285 bin lira oldu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:54
  1. M3 Para Arzı
  2. TCMB

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