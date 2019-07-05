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LYS’den tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Liselere Geçiş Sınavına (LGS) giren ve tam puan alan Akdağmadeni Atatürk İmam Hatip Ortaokulu 8.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:16
LYS’den tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Liselere Geçiş Sınavına (LGS) giren ve tam puan alan Akdağmadeni Atatürk İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf öğrencimiz Öykü Gökcen Ünlütürk ve Saraykent Ortaokulu 8. Sınıf öğrencimiz Hatice Nur Kapan’ı makamında misafir etti.


Yozgat Valiliği görevine başladığı günden beri eğitim ve öğretime önem ve destek veren Vali Kadir Çakır, öğrencileri tebrik ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.


Elde edilen bu yükselişten dolayı milli eğitim camiasını, öğrenci ve velileri kutlayan Vali Çakır, “Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan LGS (Liselere Geçiş Sınavı) sonuçlarına göre, bir önceki yıl derslerin net ortalamaları bazında 50. sırada yer alan ilimiz, bu yıl yüzde 40’lıkbir artışla 19 sıra yükselerek 31. sırada yerini aldı. Bizlerde ilimiz genelinde eğitim seviyesinin yükselmesi, Yozgat’ta ki eğitimin hak ettiği yerlere gelmesi için milli eğitim camiamızla birlikte gerekli çalışmaları hassasiyet içerisinde yürütüyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmaların meyvelerini LGS’de elde edilen başarılarla topluyoruz.


İnşallah Yozgat eğitim ve öğretimde daha güzel yerlerde olacaktır. Ben bu başarıları elde eden öğrencilerimizi, onlara destek olan öğretmenlerini, milli eğitim camiamızı ve her zaman çocuklarının yanında olan velilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:16
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