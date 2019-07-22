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LYS tercih sonuçları son dakika MEB 2019 LYS yerleştirme sonuçları e okul

MEB tarafından 1 Haziran’da yapılan 2019 LGS sonuçları sonrası 8. Sınıf öğrencileri lise tercihlerini 24 Haziran 12 Temmuz tarihleri arasında yapmıştı. O tarihden büyük bir merakla beklediği LGS 2019 yerleştirme sonuçları için son dakika gelişmesi yaşanıyor. MEB LYS tercih sonuçlarını 22 Temmuz’da e okul üzerinden açıklandı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:02
LYS tercih sonuçları son dakika MEB 2019 LYS yerleştirme sonuçları e okul

MEB tarafından 1 Haziran’da yapılan 2019 LGS sonuçları sonrası 8. Sınıf öğrencileri lise tercihlerini 24 Haziran 12 Temmuz tarihleri arasında yapmıştı. O tarihden büyük bir merakla beklediği LGS 2019 yerleştirme sonuçları için son dakika gelişmesi yaşanıyor. MEB LYS tercih sonuçlarını 22 Temmuz’da e okul üzerinden açıklandı.

Hayalini kurduğu liseye gitmenin planlarını yapan öğrenciler nefesini tuttu. LGS tercih sonucu için meraklı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada net tarihi belirlemişti. LGS yerleştirme ile ilgili tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 1-12 Temmuz tarihleri arasında alınan LGS tercihlerinin sonuçları, 22 Temmuz'da http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden ilan edildi.

2019 LGS sonuçlarını öğrenmek için e-Okul sitesi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi kısmına giriş yapmanız gerekiyor. Sonrasında "Resimdeki Rakamlar", "Öğrenci TC Kimlik Numarası", "Öğrenci Okul Numarası" yazan boşlukları sırasıyla doldurup "Giriş" butonuna basmanız yeterli olacaktır. E-Okul sisteminin ikinci kısmında ise öğrenciye ait kişisel bilgiler doldurulacaktır.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:02
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