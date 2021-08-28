Lyon’da oynayan Melih Altıkulaç Samsunspor’da! Melih Altıkulaç kimdir? Melih Altıkulaç nereli? Melih Altıkulaç kaç yaşında?

Melih Altıkulaç kimdir? Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Olympique Lyon, Melih Altıkulaç'ın Samsunspor'a transfer olduğunu duyurdu. Lyon’dan yapılan açıklamada, 19 yaşındaki sol bekin 150 bin avro bonservis ve sonraki satışından yüzde 20 pay karşılığında TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'a transfer olduğu kaydedildi. Samsunspor da Melih Altıkulaç transferine ilişkin olarak, "Kulübümüz son olarak Olympique Lyon forması giyen Türkiye Ümit Milli takım oyuncusu Melih Altıkulaç ile 5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." paylaşımında bulundu.

Melih Altıkulaç kimdir?

Melih Altıkulaç 8 Şubat 2002 tarihinde Strazburg, Fransa’da doğdu. Olympique Lyonnais U19 (Defans), Olympique Lyonnais Rezerv ve Akademi Takımında (Defans) oynadı. Ümit Milli Takımı'nın formasını giyen 19 yaşındaki futbolcunun ikiz kardeşi Semih de Samsunspor'un kadrosunda yer alıyor.