Lyon ve Barselona arasında terörle mücadelede iş birliği

PARİS (AA) - Fransa'nın Lyon ve İspanya'nın Barselona kentlerinin, terörle mücadele konusunda iş birliği yapacağı bildirildi.



Lyon Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Barselona ile terör saldırılarının önlemesi ve gösterilerin yapıldığı kamuya açık alanlarda güvenliğin sağlanması konularında iş birliği yapılacağı belirtildi.



Açıklamada, 3 yıl sürecek iş birliği sayesinde iki şehrin terörle mücadele konusunda karşılıklı tecrübelerini paylaşacakları kaydedildi.

Lyon ve Barselona'nın, gösterilerde güvenliği sağlamak için kullanılacak malzemeler konusunda da birbirlerine yardım edeceği, bunun için oluşturulan 2,78 milyon avroluk bütçenin bir bölümünün, Avrupa Komisyonu tarafından karşılandığı aktarıldı.