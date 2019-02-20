Lütfullah Göktaş yeni görevi için Roma'ya gitti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Basın Başdanışmanı olarak 8 yıl görev yapan ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne atanan Lütfullah Göktaş, yeni görevine başlamak için İtalya'ya gitti.



Göktaş, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Ankara'dan İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda bir süre Roma uçağının kalkış saatini bekleyen Göktaş, bu sırada eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ ile ayaküstü bir süre sohbet etti. Akdağ ile vedalaşan Göktaş, daha sonra THY'nin tarifeli uçağıyla Roma'ya hareket etti.