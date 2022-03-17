Lütfü İmamoğlu kimdir? Lütfü İmamoğlu nereli, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete atama kararları yayımlandı. Buna göre, Diyarbakır İl Müftülüğüne, Muş İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu atandı. Peki Lütfü İmamoğlu kimdir, nereli kaç yaşında? Lütfü İmamoğlu nerede görev yaptı?

Lütfü İmamoğlu kimdir?

1967 yılında Bayburt’ta doğdu. 1985 yılında Bayburt İmam Hatip Lisesini birincilikle bitirdi. Lisede okurken o dönemde imam olan babasından hafızlığını tamamladı. 1986-1988 yılları arasında Trabzon ili Akcabat ilçesi Ağaçlı köyünde İmam-Hatip olarak görev yaptı. 1988-1990 yılları arasında Bayburt Gümüşsu köyünde İmam-Hatip olarak görev yaptı.

1990-1993 yılları arasında Suudi Arabistanın başkenti Riyad'da bulunan İmam-Muhammed Üniversitesi Usulü'd-Din Fakültesine devam etti. 1993 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesine geçiş yaptı ve 1996 yılında mezun oldu. 1996 yılında İmam-Hatiplik görevine geri döndü ve 1997 yılı sonuna kadar İmam-Hatip olarak Erzurum’da görev yaptı.

1996-1997 yılları arasında kısa dönem olarak askerlik vazifesini yerine getirdi. 1998-2000 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Konya Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezine devam etti ve buradaki eğitimini dereceyle bitirdi.

Aynı dönemde Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalının Hadis Bölümünden "Ebu Davud ve Süneni" adlı teziyle Yüksek Lisansını tamamladı.

2000-2004 Ardahan İli Göle İlçe Müftülüğü;

2004-2008 Berlin Merkez Camii Din Görevlisi ve Berlin DİTİB Eyaletler Birliği Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği;

2008–2012 Erzurum İli Oltu İlçe Müftülüğü;

2012 -2017 Antalya İli Finike İlçe Müftülüğü yaptı.

16.10.2017 tarihinde Bursa İli Osmangazi İlçe Müftülüğü.Evli ve üç çocuk babası olan Lütfü İMAMOĞLU, Resmi Gazete 05.08.2020 Tarih, 31204 Sayı ve 2020/384 karar sayısı ile Muş İl Müftülüğüne Atanmıştır.Görev süresi boyunca amirlerinden; Teşekkür, Takdir, Başarı ve Üstün Başarı belgeleri almıştır.