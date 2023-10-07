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Biyografi Lütfiye Selva Çam kimdir?
Biyografi

Lütfiye Selva Çam kimdir?

Yeniakit Publisher
2023-10-07 21:58:00 -
Lütfiye Selva Çam kimdir?

Yerel Seçim öncesi AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi açıklandı. Listede yer alan Lütfiye Selva Çam kimdir?

Lütfiye Selva Çam, 5 Eylül 1970 tariginde Şanlıurfa'da dünyaya gelmiş, Türk mühendis ve siyasetçidir. 7 Haziran 2015 tarihinden beri AK Parti Ankara milletvekilidir.

5 Eylül 1970 Şanlıurfa doğumlu olan Lütfiye Selva Çam, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yurt dışında ve yurt içinde İnsan Kaynakları, yönetim, organizasyon ve eğitime yönelik çalışmalarda bulundu. Genel Merkez Kadın Kolları İkinci Olağan Kongresi ile MKYK ve ardından MYK üyeliğine seçilerek Ekonomik İşler Başkanı olarak görev yaptı. 

Lütfiye Selva Çam, haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde ve 2018 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Ankara milletvekili olarak meclise girdi.

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