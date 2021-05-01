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Biyografi Lutfihak Alpkan kimdir kariyeri? Lutfihak Alpkan hayatı
Biyografi

Lutfihak Alpkan kimdir kariyeri? Lutfihak Alpkan hayatı

Lutfihak Alpkan kim? Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla üç bakanlığa yardımcı atandığıyla ilgili karar yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına, Ahmet Erdem ve Prof. Dr. Lutfihak Alpkan getirildi. Peki, Prof. Dr. Lutfihak Alpkan kimdir mesleği nedir?

Yeniakit Publisher
2021-05-01 09:56:00 -
Lutfihak Alpkan kimdir kariyeri? Lutfihak Alpkan hayatı

Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lütfihak Alpkan, 1993 yılında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Alpkan, 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında ve 1997 yılında ise Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Genel İşletme alanında yüksek lisans dereceleri aldı.

Doktorasını 2000 yılında ise Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Genel İşletme alanında tamamlayan Alpkan,  Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış, İnsanKaynakları Yönetimi, Girişimcilik vb. konularda eğitim, araştırma, yayın ve hakemlik faaliyetlerinde bulundu.

Daha sonra Alpkan, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Bölüm Başkanlığı, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğü, Vekil Dekanlık, Rektör Danışmanlığı gibi idari görevler üstlendi. Alpkan, 2004’te Yönetim ve Organizasyon alanında “doçent” ve 2009’da “profesör” unvanını aldı.

Uluslararası Stratejik Yönetim ve Yöneticiler Derneği kurucu Başkan Yardımcısı ve International Strategic Management Conference’ın Başkanı olan Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Halen İTÜ Rektör Yardımcısı olan Alpkan evli ve iki çocuk babasıdır.

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