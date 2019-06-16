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Tarihi yayın öncesi Lütfi Kırdar'da kuş uçurtulmuyor

AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geleceği canlı yayının yapılacağı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

16 Haziran 2019 Pazar 19:35
Tarihi yayın öncesi Lütfi Kırdar'da kuş uçurtulmuyor

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayın yapacağı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kongre merkezi ve çevresi araç ve yaya girişine kapatıldı.

Adayların saat 20.00'de gelmesi bekleniyor

Ortak yayının yapılacağı kongre merkezi içindeki stüdyoda ise saatler öncesinden bomba araması ve genel temizlik çalışmaları yapıldı. Kongre merkezinin bahçesine ise yayını takip edecek gazeteciler için dev ekran ve basın çadırı kuruldu. Her iki adayın da 20.00 sularında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ne gelmesi bekleniyor. Programın yapılacağı kongre merkezi havadan da görüntülendi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 19:35
  1. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  2. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
  3. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

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