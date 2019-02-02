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Lütfi Elvan ve Mevlüt Karakaya Mersin'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "Ev ev, sokak sokak dolaşacağız. Gece ve gündüz demeyeceğiz. Cumhur İttifakı'nın önemini bu ülkenin istiklali ve istikbali için, vatan, millet, devlet, ay yıldızlı al bayrak aşkı için anlatacağız." dedi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 16:24
Lütfi Elvan ve Mevlüt Karakaya Mersin'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Mersin'de MHP Akdeniz İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Sen Yoksan Bir Kişi Eksiğiz" etkinliğine katıldı.

Elvan, ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Akdeniz ilçesinin kent adına önemli bir konumda bulunduğuna vurgu yaptı.

Elvan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere işaret ederek, "Ay yıldızlı bayrak al bayrak altında olup, vatanına, devletine, milletine, ay yıldızlı al bayrağına sadık olan her bir kardeşimizin oyuna talibiz." dedi.

Seçimlerde özellikle kadınlara çok iş düştüğünü belirten Elvan, Toroslar Belediye Başkanı ve MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ile AK Parti'nin Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mustafa Gültak için destek istedi.

Elvan, seçimlere kadar sokak sokak dolaşacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Allah'ın izniyle Akdeniz ilçemizi Cumhur İttifakı'nın kalbi haline getireceğiz. Ben buna gönülden inanıyorum. Hep birlikte Allah'ın izni ve sizlerin gayretiyle ev ev, sokak sokak dolaşacağız. Gece ve gündüz demeyeceğiz. Cumhur İttifakı'nın önemini bu ülkenin istiklali ve istikbali için, vatan, millet, devlet, ay yıldızlı al bayrak aşkı için anlatacağız çünkü her birimiz vatanımıza ve milletimize bağlıyız. Biz sizlerin hizmetkarı olmak için yola çıktık."

Akdeniz ilçesinin refah kalitesini artıracaklarını belirten Elvan, "Akdeniz işsizlik oranının yüksek olduğu bir ilçemiz. Birçok kardeşimiz iş ve aş bekliyor. Bunların iş ve aş sahibi olması konusunda da gücümüzü birleştireceğiz." dedi.

-"Cumhur İttifakı ülkenin bekasıyla alakalı bir ittifaktır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da kentte olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhur İttifakı'nın önemine değinen Karakaya, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı Türkiye genelinde yaptığımız, ülkenin bekasıyla alakalı bir ittifaktır. Cumhur İttifakı'nın özü karşımızdaki zillet ittifakı gibi 'Al ver ittifakı' değil. Kimseyi belediye başkanı yapma ittifakı da değil. Bu ittifak çok daha derin anlamları olan, ülkenin geleceği ve bekasıyla ilgili bir ittifaktır. Bu anlamda da Mersin'in çok önemli ve özellikli bir yeri vardır. Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve ilçe belediye başkanlıklarını Cumhur İttifakı olarak mutlaka almalıyız."

Karakaya, bu seçimlerde ayrıları, gayrıları olmadığının altını çizerek, "Cumhur İttifakı olarak başarılı olmak demek, bu ülkenin bekasıyla ilgili bize, vatanseverlere, milletini, bayrağını ve ezanını sevenlere düşen kutsal bir görevdir." dedi.

- Tarsus'ta açılışa katıldılar

Elvan ve Karakaya Tarsus ilçesinde de bir kafenin açılışını gerçekleştirdi.

Buradaki vatandaşlarla sohbet eden Elvan ve Karakaya, Cumhur İttifakı'nın önemini anlattı.

Bu arada, Elvan programı kapsamında, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kaza sonrası yaralanan AK Parti Tarsus İlçe Kadın Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Döndü Kara'yı evinde ziyaret etti.

Kara'nın sağlık durumu hakkında bilgi alan Elvan, buradaki vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

 

 

 

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 16:24
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan
  2. Mersin
  3. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya

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