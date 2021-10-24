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Biyografi Lütfi Elvan kim kaç yaşında? Lütfi Elvan görevi
Biyografi

Lütfi Elvan kim kaç yaşında? Lütfi Elvan görevi

Lütfi Elvan kariyeri | Pek çok kişi Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan'ın kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Lütfi Elvan kim? Lütfi Elvan nereli? Lütfi Elvan kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-10-24 09:01:00 -
Lütfi Elvan kim kaç yaşında? Lütfi Elvan görevi

Lütfi Elvan 1962 yılında Karaman'ın Ermenek ilçesinde dünyaya geldi.  İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitiren Elvan, İngiltere'de Leeds Üniversitesinde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında, ABD'de Delaware Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisanslarını yaptı.

Çeşitli kamu kurumlarında uzmanlık, daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunan Elvan, Organisation for Economic Co-operation and Development Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

Elvan, AK Parti'den 23 ve 24. Dönemde Karaman, 25. Dönemde Antalya ve 26. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi.

23. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulunan Elvan, 24. Dönemde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı oldu.

Elvan, 64. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı ve 65. Hükümet'te Kalkınma Bakanı olarak görev aldı. 27. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili olan Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Berat Albayrak'ın istifası ile boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına 10 Kasım 2020 tarihinde Lütfi Elvan atanmıştır.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Elvan, evli ve 2 çocuk babası.

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