Lütfen kulak verin
Gazetemiz okurlarından Nuran-Mustafa Macit çifti, "Lütfen kulak verin" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:49
Nuran-Mustafa Macit
Allah aşkına İhlas Finans’ın bizlerin zorluklarla biriktirdiği küçük birikimimizi hâlâ ödemeyerek bizleri mağdur etmiş olmasına kulak veriniz. Cumhurbaşkanımızı birilerinin bu konuda yanıltmış olduğunu sanıyoruz. Doğruları duymasını ve mağdurların tekrar yanında olmasına katkı sağlayınız. Bunları hak etmedik. Lütfen sesimiz olun.
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