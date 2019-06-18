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‘Lütfen gündüz çöp atmayın’ yazısının altı çöplerle dolu

Eskişehir’in bazı mahallelerinde ‘Lütfen gündüz buraya çöp atmayın’ uyarısına rağmen direk diplerine ve sokak köşelerine bırakılan çöpler vatandaşı canından bezdirdi.

18 Haziran 2019 Salı 11:39
‘Lütfen gündüz çöp atmayın’ yazısının altı çöplerle dolu

Eskişehir’in bazı mahallelerinde ‘Lütfen gündüz buraya çöp atmayın’ uyarısına rağmen direk diplerine ve sokak köşelerine bırakılan çöpler vatandaşı canından bezdirdi.


Çevre sakinlerinin ’çöp konteyneri yok’ gerekçesi ile bazen naylon poşetlerle, bazen de dağınık bir şekilde köşe başlarına bıraktığı çöpler, kaldırımlarda yürümeye dahi engel oluyor. Genellikle aydınlatma direklerinin altına ve kaldırımlara bırakılan çöpler, çevre ve görüntü kirliliğinin yanı sıra sıcak havanın etkisiyle yaydığı pis kokuyla da vatandaşlara rahatsızlık veriyor. Bunun önüne geçebilmek adına akşam saatlerinde atılması istenen çöpler, belediye tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen gündüz saatlerinde atılıyor. Durumdan bıkan bir vatandaşın kendi yazdığı uyarı yazısının tam altına atılan çöpler bu konudaki duyarsızlığı bir kez daha gözler önüne serdi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:39
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