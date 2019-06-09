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"Lütfen dizi bitsin de babam anneme aynısını yapmasın"

RTÜK'ün vatandaş bildirimleri raporuna göre, geçen yıl Üst Kurula 124 bin 234 şikayet ulaştı, bunların 48 binini dizi filmlere ilişkin bildirimler oluşturdu - RTÜK İletişim Hattı'na ulaşan bir çocuğun "Babam bir dizideki karısını döven karaktere çok benziyor. Annemle ben şu an babamdan kaçıyoruz. Lütfen diziyi bitirin de babam anneme aynısını yapamasın" bildirimi üzerine söz konusu yayına müeyyide uygulandı - RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin:- "Her bir bildirim bizim için çok değerli. Bütün şikayetleri tek tek ele alıyor ve gerekeni yapıyoruz"

09 Haziran 2019 Pazar 11:17
"Lütfen dizi bitsin de babam anneme aynısını yapmasın"

ANKARA (AA) - EDA ÖZDENER - Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK), geçen yıl vatandaşlardan ulaşan şikayetlerin büyük bölümü dizi filmler ile ilgili oldu.

RTÜK Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 2018'e ait Vatandaş Bildirimleri Yıllık Raporu açıklandı.

AA muhabirinin rapordan derlediği bilgilere göre geçen yıl 124 bin 234 kişi, çeşitli kanallar üzerinden Üst Kurula şikayetlerini ulaştırdı. Ağırlıklı olarak RTÜK İletişim Merkezine yapılan bildirimlerin 123 bin 409'u televizyon, 825'i ise radyo yayınlarına yönelik gerçekleşti.

Vatandaşlar, en çok 48 bin bildirimle dizi filmleri şikayet etti. Dizi filmlere yönelik şikayetlerin ortak noktası, "şiddet içerikli ve yasadışı eylemlerin yansıtıldığı sahnelerin, özellikle çocuklara ve gençlere olumsuz örnek olduğu, benzer eylemlere teşvik ettiği, bu durumun da toplumun hukuka güvenini sarsılabileceği" görüşü oldu.

RTÜK İletişim Hattı'na ulaşan bir çocuğun şikayet ise dikkat çekici bulundu.

Çocuk, yaptığı şikayet başvurusunda, babasının bir dizideki karısını döven karaktere çok benzediğini belirterek, "Annemle ben şu an babamdan kaçıyoruz. Lütfen diziyi bitirin. Kaç gündür size şikayet etmeye kalktım. Her seferinde beni dövdü. Lütfen bitsin de babam anneme aynısını yapamasın." ifadelerini kullandı.

RTÜK, 2018'de küçük çoçuğun şikayet ettiği dizinin de arasında bulunduğu en çok şikayet alan dizi filmlere 6 kez idari para cezası, bir kez de program durdurma cezası müeyyidesi uyguladı.

- Dizilerden sonra en çok sohbet programları tepki aldı

Vatandaşların RTÜK'e en çok şikayet ettikleri arasında ikinci sırayı sohbet programları aldı. Üst Kurula bu tür programlara ilişkin 17 bin 782 bildirim ulaştı.

En fazla "Adnan Oktar ile Sohbetler" şikayet edilirken, ilgili kanalın yayınları RTÜK kararıyla durduruldu.

Tele-alışveriş konusunda RTÜK'e yaklaşık 12 bin şikayet ulaştı. Bu bildirimler içerisinde ilk sırada yüzde 44,3 oranıyla cinsel ürün reklamları yer alırken, bunu bitkisel ürünler ve telefon satışı yapılan tele-alışveriş yayınları takip etti.

RTÜK, vatandaşların haklarını korumak ve dolandırılmalarını önlemek amacıyla geçen yıl reklam süresi kullanımına 154 kez, tele-alışveriş yayınlarına da 115 kez müeyyide uyguladı.

Üst Kurula ulaşan şikayetlerde dördüncü sırayı beceri ve direnç yarışmaları, beşinci sırayı ise haber bültenleri aldı.

- Bildirimde bulunanların yüzde 67'si erkek

RTÜK’e bildirimde bulunanların yüzde 67'sini erkekler, yüzde 11,6'sını memurlar, yüzde 34,7'sini ise üniversite mezunları oluşturdu.

En çok bildirim, 26-30 yaş grubundaki vatandaşlar tarafından yapılırken, en fazla şikayet yüzde 27,8 ile İstanbul'dan geldi.

- Şikayetler bir önceki yıla göre azaldı

Üst Kurula gelen bildirimlerde geçen yıl bir önceki yıla göre düşüş yaşandı. Bu azalış, 2017'nin ocak-haziran döneminde yayında olan ve çok sayıda şikayet alan evlilik programlarının 2018'de yayınlanmamasından kaynaklandı.

Program türlerinin ortalama share değerleri, 2018'de 2017'ye göre reality show program türünde azalma, haberler, beceri ve direnç yarışmaları program türlerinde artış olduğunu ortaya koydu.

- "Her bildirim bizim için çok değerli"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yayınlar konusunda duyarlılık göstererek Üst Kurula bildirim yapan vatandaşlara teşekkür etti.

İzleyicilerin kendilerine ışık olduğunu vurgulayan Şahin, "Düzenleme ve denetleme faaliyetlerimizi yaparken aziz milletimizin ne düşündüğü bizler için çok önemli. Gerek RTÜK iletişim Merkezi gerekse CİMER ve başka mecralardan bizlere ulaşan halkımızın sesine kulak veriyoruz. Her bir bildirim bizim için çok değerli. Bütün şikayetleri tek tek ele alıyor ve gerekeni yapıyoruz." dedi.

Üst Kurul ile iletişim kuran vatandaşların çağrılarının karşılıksız kalmadığının bilinmesini isteyen Şahin, şunları söyledi:

"RTÜK Başkanı olarak göreve geldikten sonra açık kapı iletişim anlayışını hayata geçirdik. Sosyal ağlardan, telefonla iletişim merkezimizden ve bizzat Bilkent’teki hizmet binamıza gelerek bizlere ulaşabilirler. Kapımız aziz milletimize her daim açık."

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 11:17
  1. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin
  2. RTÜK
  3. Seyirci şikayetleri

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