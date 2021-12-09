Lütfen artık sus Mehmet Ceyhan!

Pandemi ile mücadele sürecinde önce kendisini Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi olarak tanıtan, ancak daha sonra geri adım atıp, "Ben Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi değilim. Açıklamalarım Sağlık Bakanlığı'nı bağlamaz." diyerek çark eden, koronavirüs ilk çıktığında "Maske koruyucu değil" ifadesini kullanan, birkaç ay sonra ise "Maskesiz sokağa çıkanlar cezalandırılmalı" diyecek kadar yön değiştiren "rüzgar gülü" Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yine "engin" bilgilerini kamuoyuyla paylaştı.

Son olarak, aylarca yaptığı 'tam kapanma' çağrısı uygulamaya girdiği gün "Tam kapanma böyle olmaz" diyerek vatandaşlardan büyük tepki alan Ceyhan, koronavirüs salgınının ilk dönemlerinde vurulan Sinovac aşılarıyla ilgili açıklama yaptı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Ceyhan, üçüncü dozu Sinovac olan kişilere 4. doz aşı gerektiğini söyledi.

Ceyhan'dan inciler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu herzeleri yumurtladı:

* “Üçüncü dozun #sinovac ‘ın #coronavac aşısı ile yapılan kişilere 4. doz aşı gerekiyor. İlk 2 doz aşılamaları seçilirken #biontech – Pfizer aşısı yaklaşık fiyatlarla alınabilecekken, #coronavirus Bilim Kurulu anlaşılmaz bir gerekçeyle Sinovac'ın aşısını tercih etti.

* Üstelik ilk aşılanan grup bağışıklığı iyi olmayan yaşlılar ve kronik hastalığı olanlardı ve bu gruplarda inaktif aşının yanıt verme şansı sağlıklı insanlara göre çok daha düşüktü.

* Hepimiz aşılanmak aşılanmamaktan çok daha güvenli olduğu için bu aşıyla aşılandık.

* Geçen sürede bu aşıyı olanlarda antikor yanıtının #mrna aşısı uygulananlara göre daha düşük olduğu ve daha erken azaldığını gördük.

* Ve 3. doz aşılama başladı. 3. doz aşının mRNA aşısı olması gerektiğini defalarca dile getirmemize rağmen, bilim kurulu halkın tercihine bıraktı.

* Şimdi 3. dozunu Sinovac yaptıranlarda da antikor erken düşüyor. Sinovac'ın aşısı genç ve sağlıklı kişilerde virus dolaşımı düşükse 3. dozda kullanılabilir.

* Ancak uyguladığımız yaş ve risk grupları, aktif vaka sayısı dikkate alınırsa, şu anda 3. doz için risklidir."