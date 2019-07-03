Lut Kavmi'nin torunları LGBT'li sapkınların sözde ''Onur Yürüyüşü'' adı altında yaptığı rezillikler ülke genelinde infiale yol açtı. Aile yapısını bozmayı kendine görev edinen ve toplumun ahlak temelinin altını oyan bu rezil güruha karşı harekete geçen duyarlı vatandaşlar sosyal medya üzerinden yoğun tepki gösterdi.

Terör örgütleriyle kol kola yürüyen ve her fırsatta Türkiye'nin önüne taş koymaya çalışan CHP ve HDP ise bunun tam tersine LGBT'li sapkınlara açık açık destek verdi. CHP ve HDP'li belediyelerin bu desteği LGBT'li sapıkları iyice cesaretlendirdi.

Duyarlı vatadanşlar özgürlük kisvesi altında aile düzenini ifsad eden LGBT'li sapıklara karşı devlet yetkililerini harekete geçmeye çağırdı.

Bugünün Lut Kavmi: LGBT

Geçmişte Lut Kavmi'nin yaptıklarını bugün LGBT'li sapkınlar yapmakta. Yüce ALLAH'ın insanlara rehber olması için yeryüzüne indirdiği Kur'an-ı Kerim'deki Araf Suresi'nin 80 ve 81. ayetinde şöyle denmekte;

"Sizden önce âlemlerden hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz? Çünkü siz, kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkın bir milletsiniz." (Araf Suresi 80 ve 81. ayet)

"Kavminin cevabı: Çıkarın onları memleketinizden, çünkü onlar temiz olmaya özenen insanlarmış!" (Araf Suresi 82. ayet)

"Biz de Lût’u ve âilesini kurtardık; yalnız karısı geride kalanlardan oldu. Onlara azap yağmuru yağdırdık. İşte bak, günahkarların sonu nasıl oldu!" (Araf Suresi 84. ayet)

Zamanında gavura benzememek için şapka giymeyen bu milletin torunlarının bugün bunları yapar hale gelmesi durumun vehametini ortaya koymaktadır.