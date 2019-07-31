LUT Kavminin çocukları!

Yaklaşık 4 bin sene evvel yaşamış Hz. Lût, Kur’an’da 27 defa zikredilen bir peygamberdir. Hz. İbrahim’in çağdaşı ve yeğenidir. Hz. Lût bugün Filistin-Ürdün bölgesinde bulunan Sodom - Gomore halkına peygamber olarak vazifelendirildi. Her Peygamber gibi onları hakka davet etti. Ancak dinlemediler. O zamana kadar görülmemiş bir günahı, homoseksüellik sapkınlığını işlediler. (Ankebut 7/28,80 Ankebut 29) Hz. Lût onlara “Göz göre göre o çirkin işi mi yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi varıyorsunuz?” (Necm 54-55) dedi.

Kavmi ise LUT’a kendi işlerine karışmaya devam ettiği takdirde sürgün edileceğini söyledi ve “Eğer doğru söylüyorsan bizi tehdit ettiğin azabı getir” (Ankebut 29) diyerek meydan okudular.

Kavim iyice sapıtmıştı. Öyle ki kadınları bırakıp erkeklerle ilişkiye girmeleri bir yana kendileri için tabii yolun kapalı olduğunu da söylüyorlardı. Hatta tarihçilerin ve müfessirlerin beyanına göre erkekler birbirleriyle evleniyorlardı!

Sonunda Hz. Lût “bittim” noktasına geldi. Rabbinden yardım istedi. “Şu fesatçılar gürûhuna karşı bana yardım eyle Rabbim!” dedi. (Şuara 26/160-169, Ankebut 29/28-30, A‘râf 7/80-81, Neml 27/54-55)

Hz. Lût’un duasını kabul eden Allah, kavmin defterini dürmek üzere üç melek gönderdi. Melekler “genç ve yakışıklı”, tam da sapkın kavme göre idi! Önce Hz. İbrahim’e gelerek ona İshak ve Yakub’u müjdelediler ve ona asıl gayelerinin Lût kavmini helak olduğunu söylediler. (Hûd 11/69-70, Hicr 15/57-58, Ankebût 29/31). Daha sonra melekler genç ve yakışıklı insan suretinde Hz. Lût’a misafir oldular. Tabi başlangıçta melekleri o da tanımadı. Melekler kendisine misafir olunca Lût kavmi sebebiyle üzüldü, endişelendi ve “Bu çok zor bir gün” (Hud 11/77) dedi. Zira kendisine gelen bu yakışıklı delikanlıları gören sapkın halkın az sonra eve saldıracaklarını biliyordu.

Nitekim de öyle oldu. Karısı, gelen misafirleri halka duyurdu. Sapkın halk da toplanıp evi kuşattı ve Hz. Lût’tan misafirlerini istediler. Hz. Lût hakikaten çok müşkül durumdaydı. Kendisini misafirleri yanında rezil etmemelerini, isterlerse kızlarıyla evlenebileceklerini söyledi. (Hud 78) Fakat onlar isteklerinde ısrar ettiler ve Hz. Lût’a, “İyi biliyorsun ki kızlarında bizim gözümüz yok. Sen bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun” dediler. (Hud 79) Hz. Lût çaresizdi. Sonunda onlara “Keşke size karşı koyacak gücüm olsaydı” (Hûd 11/77-80, Hicr 15/67-71).

Bunun üzerine melekler Allah’ın elçileri olduklarını, kavminin kendisine ve ailesine zarar veremeyeceğini, geceleyin şehri terk etmelerini, sabaha yakın azabın geleceğini, karısı dahil kavminin helâk edileceğini bildirdiler. (Araf 7/83, Hûd 11/81) Bu arada sapkın insanlar, Hz. Lût’un kapısına dayanıp da böğürerek misafirleri istedikleri sırada Allah onların gözlerini kör etti. (Kamer 54/37) Sonunda Sodom ve Gomore şehrinin altı üstüne getirildi. Üzerlerine balçıktan pişirilmiş, kat kat taşlar yağdırıldı. Hz. Lût’un kavmi, karısıyla birlikte helâk edildi. (Araf 7/84, ayrıca bkz. Hûd 11/81-83; Hicr 15/65, 73-74; Kamer 54/37-39; Tahrîm 66/10).

Görüldüğü gibi Kur’an’ın muhtelif sûrelerine serpiştirilmiş ayetlerle, Lût Kavminin helâkı anlatılır. Kur’an bu ve benzeri kısaları masal olsun diye ya da tarih bilgisi olsun diye anlatmıyor elbette. Hitab ettiği toplumlar ibret alsınlar diye anlatılır. İnsanoğlu ne şahit olduğu hadiselerden ders alıyor ne de Kur’an’ın haber verdiği kıssalardan...

Lût kavminin helâkından yaklaşık 2 bin sene sonra, günümüzden yaklaşık 2 bin sene evvel (M.S 79) aynen Lût kavminin yaptığı sapkınlıkları yapan Pompei halkı da helak oldu. Pompei bugünkü İtalya sınırlarında, meşhur Vezüv yanardağının doğu yamacında kurulu bir şehir idi. Pompei halkı da sapkınlıkta-homoseksüellik sapkınlığında Sodom-Gomore halkından aşağı değildi. Felâket öylesine ani olmuştu ki, her şey 2000 yıl öncesinde olduğu gibi kaldı. Bugün bu şehrin kalıntıları hâlâ olay dün olmuş gibi Napoli’de sergileniyor. Taşlaşmış cesetler sapık ilişkilerini ifa ettikleri andaki gibi duruyor.

İbret alındı mı? Hayır. Bugün İslam ülkeleri dahil dünyada eşcinsellik sapkınlığı yaygınlaşıyor. Bir gizli el bu sapkınlığı toplumlarda normalleştirme faaliyeti içinde. Ülkemizde de film ve dizilerle çeşitli tv programlarında ve diğer medya organlarında bu sapkınlık içinde olanlar baş tacı ediliyor, sanki normal bir davranışmış gibi toplumun hafızasına zerk ediliyor. Homo olduğunu gizlemeyen sanatçı kılıklılar her gün TV programı yapıyor. İşin acı tarafı da toplumdan beklenen tepki gelmiyor. Demek ki toplum tam de istedikleri kıvama gelmiş! Bunları denetleyecek, bunlara çeki düzen verecek bir merci yok mu? Aile müessesesi yok ediliyor. Şu LGBTİ’cilerin onursuz yürüyüşleri bile bazı çevrelerce “insan hakları ve özgürlük” kılıfı ile sunuldu. Maalesef buna birçok vekil ve belediye de destek verdi. İş bu LGBTİ’ciler “Lut Kavminin Çocukları” olduklarının da farkındalar. Ne diyelim Rabbim sizleri onlarla haşreylesin.