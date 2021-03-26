Luran Ahmeti kimdir? Luran Ahmeti kaç yaşında neden vefat etti?
Luran Ahmeti kariyeri | Bir süre önce koronavirüse yakalanan oyuncu Luran Ahmeti yaşamını yitirdi. Bu haberin ardından pek çok kişi Luran Ahmeti'nin kim olduğunu, kariyerini, oynadığı dizileri araştırmaya başladı. Luran Ahmeti kaç yaşındaydı? Luran Ahmeti nereli?
Kuzey Makedonyalı oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs sebebiyle 46 yaşında yaşamını yitirdi.
Luran Ahmeti kimdir?
Luran Ahmeti 31 Temmuz 1974'te Üsküp'te dünyaya geldi. Arnavut kökenli Makedon oyuncu ülkemizde pek çok yapımda rol aldı.
Üsküp Aziz Kiril ve Metodius Üniversitesi'nin psikoloji bölümünü lisans derecesi ile bitirdi. Mezun olduktan sonra drama eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine ilk olarak Üsküp'te birkaç yapımda yer alarak başladı. Çocukluğu Makedonya'daki Türk kasabalarında geçtiği için iyi derecede Türkçe konuşabilen Ahmeti, Türkiye'de oyunculuğa ilk olarak Elveda Rumeli adlı dizideki Dimitri karakterini canlandırarak başladı. 2013 yapımı Muhteşem Yüzyıl dizisinde Osmanlı devlet adamı Divane Hüsrev Paşa'yı canlandırdı.
Luran Ahmeti 25 Mart 2021'de Kuzey Makedonya'da yaşamını yitirdi.
Luran Ahmeti'nin oynadığı yapımlar:
Sinema;
Puppet Show (1998)
Stories about Love (2001)
Bal – Can – Can (2004)
10 (2007)
Izstop (2007)
Hayde Bre (2010)
Güzel Günler Göreceğiz (2011)
Limonata (2015)
Acı Kiraz (2020)
Dizi;
Kurtlar Vadisi Pusu (2015-2016)
Mutlu Ol Yeter (2015)
Muhteşem Yüzyıl (2013)
Son Yaz-Balkanlar 1912 (2012)
Elveda Rumeli (2007-2009)
Balkan Düğünü (2009)
Bahar Dalları (2009)
Tek Başımıza (2011)
Reis (2011)
Karakol - Herkes Adalet İster (2011)
Büyük Sürgün Kafkasya (2015-2016)